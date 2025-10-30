عادة ما تفشل مشاريع التغيير داخل المؤسسات ليس لأن السوق أقوى منها، بل لأن القيادة تنجر إلى أساليب وحكم تبدو منطقية ومريحة في اللحظات الأولى، لكنها تثمر نتائج سلبية في النهاية.

وفي تحليل بمجلة "الشركات السبّاقة" (Fast Company) الأميركية المتخصصة في الأعمال والابتكار، يعرض الكاتب رون كاروتشي 5 زلاّت شائعة تسهم في فشل ما بين 70 إلى 80% من مشاريع التحول في المؤسسات والشركات.

اعتمد الكاتب على منهجية ثلاثية، حيث يعرض الذريعة ثم تأثيرها السلبي على الواقع، وفي النهاية يقدم وصفة عملية لعلاج الأزمة.

أولا: نجاح الأمس ليس وصفة اليوم

يصل قائد جديد مع توقع واضح: كرر إنجازاتك. فينقل الوصفة كما هي، متجاهلا اختلاف السوق والثقافة والمنافسين.

تعتبر التجربة السابقة مفيدة كمبادئ نتعلم منها بناء الثقة ومعالجة المقاومة وتعديل الخطط، لكنها ليست قالبا جاهزا للنجاح دائما.

فالبداية الصحيحة أن تقرأ السياق، تسأل وتستمع وتلاحظ الفروق الدقيقة، وهكذا تتحول خبراتك إلى رصيد يضيف ولا يُفرض دون وعي.

ثانيا: التغيير ليس خيارا لطيفا

الإرهاق يدفع بعض القادة إلى تأجيل المواجهة، فالمواعيد تتمدد، والأداء الضعيف دائما له تبرير، ومقاومة التغيير تترك على أمل أن تزول وحدها.

وبناء على ذلك، تصل سريعا رسالة خاطئة إلى الفريق بأن الالتزام مستحب ولكنه ليس واجبا، لذلك فإن العلاج الواضح هو إشارات مبكرة على الجدية، ومتابعة علنية للتقدم والتراجع، وربط المكافآت بعواقب فعلية عند الإخلال. فالاتساق أهم من الشعارات، والعدل في المحاسبة يعيد الثقة لمن يعملون بجد.

ثالثا: التطبيع مع الخلل

يدخل قائد جديد عازما على الإصلاح، لكن المقاومة تشده تدريجيا إلى النمط القديم، والنتيجة هي تكريس لأوضاع معطوبة وبالتالي يتراجع النجاح.

يبدأ إصلاح هذا الخلل بفك الشفرة: لماذا يصبح اجتماع ما بعد الاجتماع أهم من الاجتماع الرسمي؟ لماذا تتحول الملاحظات المهنية إلى حساسيات شخصية؟

بعد ذلك، يتم ضبط المسار المطلوب، من خلال نقاش مهني بلا شخصنة، وتفاؤل منضبط لا وعود فضفاضة، واختبار للأفكار لا للأشخاص. فالتقدم ولو بخطوات صغيرة يمنع الاستسلام والتطبيع مع الخلل.

رابعا: التمسك بالعناصر السيئة

تأجيل قرار صعب بحق مسؤول قديم يبدو وفاء أو حذرا، لكنه يكلف المؤسسة كثيرا، ويستهلك وقت الإدارة، ويحبط المتميزين، ويرسل رسالة مفادها أن المعايير قابلة للتفاوض.

لا شك أن القرار مؤلم، لكنه يحرر العمل ويثبت أن السلوك المطلوب ليس شعارا. ليس كل شخص مناسبا لرحلة التغيير، وإبقاؤه في موقع يفشل فيه ظلم له وللفريق.

خامسا: الذوبان في ظل المدير

التعلم من مدير مباشر مهم، لكن البقاء طويلا في فلك قائد واحد يصنع نسخة مكررة لا إبداعا أو نجاحا. لذلك فعند الاختبار وضغط السوق قد تكتشف المؤسسة أنها أعادت إنتاج الماضي في حين أنها تحتاج أسلوبا جديدا لمرحلة جديدة.

فالحل العملي يكون بتدوير المواهب مبكرا عبر وظائف وأقاليم مختلفة، والتجارب المتنوعة توسع الرؤية وتبني قيادات أكثر مرونة وصدقا مع نفسها.

التحول الحقيقي

في كل حالة من الحالات السابقة، يتراجع القائد من صانع للسياق إلى أسيره، لذلك عليك أن تكسر الحلقة بقرار واضح، وهو أن تكون أنت معيار التغيير وما يلزمه من سلوكيات جديدة وثقافة مغايرة، وأن تكتب قواعد عمل بسيطة ومعلنة، وأن تتحمل كلفة القرارات الصعبة مبكرا قبل أن تتضخم لاحقا.

التحول الحقيقي لا يحتاج شعارات كبيرة بقدر ما يحتاج شجاعة يومية، وقراءة صافية للسياق الجديد، ومحاسبة عادلة بلا تتردد، وضبطا لثقافة العمل قبل أن تخضع أنت لها، وقرارات صعبة في وقت مبكر، وحركة مستمرة تصنع خبرة جديدة بدل تكرار القديمة. عندها تنجح في التحرر من الزلاّت الشائعة التي غالبا ما تُعيق النجاح في التغيير.