قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير القانونية في مادة الفنتانيل.

وجاء إعلان ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.

وكان اللقاء آخر محطات ترامب في جولته الآسيوية السريعة التي أشاد خلالها بما وصفه بالتقدم التجاري مع كوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.

وقال ترامب لصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد مغادرته بوسان "أعتقد أنه كان اجتماعا رائعا"، مضيفا أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من المقرر خفضها من 57% إلى 47%.

فول الصويا

وأضاف ترامب أن الصين ستشتري فورا "كميات هائلة" من فول الصويا ومنتجات زراعية أخرى من الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين سوقا مهمة للمزارعين الأميركيين الذين ينتجون فول الصويا، لكنها كانت جمّدت استيرادها منهم، على خلفية التوتر التجاري بينها وبين الولايات المتحدة.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية حالة من التقلب مع كشف ترامب عن تفاصيل الاتفاق، إذ تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية الرئيسية والعقود الآجلة الأوروبية بين المكاسب والخسائر.

وانخفض المؤشر شنغهاي المجمع الصيني من أعلى مستوى له في 10 سنوات، في حين تراجعت العقود الآجلة الأميركية لفول الصويا.

واستمر الاجتماع، الذي عُقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، لنحو ساعتين.

وبعد انتهاء المحادثات، صافح ترامب نظيره الصيني ورافقه إلى سيارته قبل أن يغادر ترامب وسط احتفاء رسمي في المطار.

إعلان

وأكد ترامب مرارا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع شي بعد إعلان المفاوضين الأميركيين يوم الأحد الماضي عن اتفاق إطاري مع الصين يجنب فرض رسوم أميركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ويؤجل في المقابل القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وهو قطاع تهيمن عليه بكين عالميا.

لكن مع تنامي الرغبة لدى البلدين في تحقيق أهداف لدى كل منهما بأي ثمن في مجالات المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية، لا تزال الأسئلة مطروحة بشأن مدى صمود هذه الانفراجة.

شرائح الذكاء الاصطناعي

وقال ترامب إنه لم يناقش مسألة شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة "بلاكويل" من إنتاج شركة إنفيديا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني.

وتراجع ترامب عن تصريحات أدلى بها قبل يوم حول إمكانية مساعدة الشركة على تصدير نسخة مصغرة من منتج حالي رائد يعد عنصرا أساسيا في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد مغادرته الاجتماع مع شي، "نحن لا نتحدث عن شرائح بلاكويل" رغم أنه قال أمس الأربعاء في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنه قد يناقش المسألة مع الزعيم الصيني.

شي يحذر

من جهته أعلن الرئيس الصيني أن بلاده توصلت إلى "توافق" مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال شي "تبادلت الفرق التجارية والاقتصادية للبلدين وجهات النظر بشكل معمق بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة وتوصلت إلى توافق بشأن حلها".

وأضاف "يتعين على الفريقين تحسين وإتمام أعمال المتابعة في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على التوافق وتنفيذه وتقديم نتائج ملموسة لتهدئة النفوس في ما يتعلق باقتصادات الصين والولايات المتحدة والعالم".

ونقلت وكالة شينخوا عن الرئيس شي جين بينغ قوله إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة تجنب الانجرار إلى "حلقة مفرغة من التراشق بالإجراءات والإجراءات المضادة".

وذكرت الوكالة أن شي وصف العلاقات بين البلدين بأنها تحافظ على الاستقرار بشكل عام، مضيفا أن العلاقات التجارية يجب أن تكون حجر

الزاوية فيها.

وفي محادثاته مع ترامب بكوريا الجنوبية، حث شي الجانبين على التركيز على التعاون بما يصب في مصلحة البلدين على المدى البعيد.