25 ولاية تواجه ترامب بسبب وقف تمويل الغذاء لفقرائها

رفعت 25 ولاية أميركية والعاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانها وقف تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يعتمد عليه أكثر من 40 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض، وفق ما نقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وتسعى الولايات لإجبار الحكومة على استخدام صندوق الطوارئ البالغ 6 مليارات دولار لتغطية البرنامج، بينما ترفض وزارة الزراعة الأميركية ذلك بحجة أنه يجب الاحتفاظ بالأموال للتعامل مع كوارث محتملة، مؤكدة في بيان أن "التمويل قد جفّ" وأن المساعدات قد تتوقف كليًا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وتؤكد الدعوى، التي قادها مدّعون عامّون ديمقراطيون أن تجاهل استخدام الصندوق "غير قانوني ويحرم ملايين الأميركيين من الغذاء لأول مرة في تاريخ البرنامج"، وأضافت أن "وقف المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية وتدهور الصحة العامة، خصوصًا لدى الأطفال".

وقال غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، إن ترامب "يحرم ملايين الأميركيين من الطعام بينما يتباهى في جولاته الخارجية"، واصفًا القرار بأنه "قاسٍ ويعكس غياب الإنسانية".

في المقابل، اتهمت وزارة الزراعة الديمقراطيين بالتسبب في استنزاف الأموال بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الـ28، معتبرة أن الحل يكمن في "إعادة فتح الحكومة لضمان حصول الأمهات والأطفال على مخصصاتهم".

وبحسب مركز أولويات الموازنة والسياسات العامة، فإن الأموال الاحتياطية لن تغطي سوى 60% من شهر واحد، حيث يبلغ متوسط الدعم الشهري لأسرة من 4 أفراد نحو 715 دولارا، أي أقل من 6 دولارات يوميا للفرد.

وأعلنت بعض الولايات، مثل ماساتشوستس وكاليفورنيا، أنها ستحاول استخدام مواردها المحلية لتوزيع الغذاء، إلا أن بعضها أكد أنه لا يمتلك التمويل الكافي لتعويض العجز.