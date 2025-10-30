الصين تعلّق القيود على المعادن النادرة لمدة عام

أكدت الصين اليوم الخميس أنها وافقت على تعليق القيود التي فرضتها الشهر الماضي على صادرات عدّة لمدة عام، من بينها تلك المتعلقة بالمعادن النادرة والتي تسببت في تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التجارة في بيان إنّ "الصين ستعلّق لمدّة عام القيود على الصادرات ذات الصلة التي أُعلن عنها في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول وستدرس خططا محددة" بهذا الشأن.

واليوم الخميس قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير القانونية في مادة الفنتانيل.

وجاء إعلان ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.

وتسيطر الصين على 70% من إنتاج المعادن النادرة في العالم وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

من جهته، أعلن دونالد ترامب اليوم الخميس التوصل في الاجتماع مع نظيره الصيني إلى اتفاق قابل للتجديد لمدة عام بشأن توريد المعادن النادرة الحيوية.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "تم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع العناصر الأرضية النادرة، وهذا يهم العالم أجمع"، مشيرا إلى أن الاتفاق يسري لمدة عام وسيُعاد التفاوض عليه سنويا.

ولم يقدم الرئيس الأميركي أي تفاصيل عن شروط الاتفاق.