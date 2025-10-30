أنغولا تفتتح أول منجم كبير للنحاس لتنويع اقتصادها

افتتحت أنغولا في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أول منجم كبير للنحاس في تاريخها الحديث، في خطوة تعكس مساعي الدولة الغنية بالنفط لتنويع اقتصادها والاتجاه نحو معادن الطاقة النظيفة.

وأعلن وزير الموارد المعدنية والنفط ديامانتينو أزيفيدو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة لواندا، أن منجم "تيتيلو" بدأ رسميا مرحلة الإنتاج، واصفا الحدث بأنه "محطة فارقة في مسار استغلال هذا المعدن الإستراتيجي".

يذكر أن المنجم الذي بلغت كلفته الاستثمارية نحو 250 مليون دولار، مملوك لشركة "شاينينغ ستار إيكاروس"، وهي شراكة بين مجموعة "شاينينغ ستار" الصينية وشركة "سوسيدادي مينييرا دي كوبري دي أنغولا".

ومن المتوقع أن ينتج المنجم نحو 25 ألف طن من مركزات النحاس سنويا خلال أول عامين من التشغيل.

مراحل التشغيل

وأوضح روي لوبيس، نائب المدير العام للشركة المالكة، أن المرحلة الأولى اعتمدت على التعدين السطحي (الحفر المكشوف)، على أن ينتقل المشروع إلى التعدين تحت الأرض ابتداءً من النصف الثاني لعام 2026.

ويرى مراقبون أن دخول أنغولا مجال إنتاج النحاس على نطاق واسع قد يمنحها موقعا متقدما في سوق المعادن الإستراتيجية، ويعزز جهودها في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.