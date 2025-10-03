حاكم مصرف سوريا: حضور "سيبوس 2025" خطوة للاندماج بالنظام المالي العالمي

شاركت سوريا، ممثلة بحاكم مصرفها المركزي عبد القادر الحصرية، في مؤتمر سيبوس 2025 بفرانكفورت، لأول مرة منذ عزلتها المالية. تأتي هذه الخطوة بعد رفع العقوبات الأميركية في يوليو/تموز الماضي وإعادة الاتصال بشبكة سويفت، مما يعكس طموحًا لإصلاح القطاع المصرفي.

وخلال مشاركة الحصرية في المؤتمر خص الجزيرة نت بلقاء عن بعد، حيث قال إن المؤتمر، يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن مشاركة سوريا تأتي في مرحلة حاسمة يشهد فيها القطاع المالي للبلاد جهودا واسعة للتعافي والإصلاح، وتعكس التزام المصرف المركزي بالعمل على تحديث البنية المالية الوطنية، واستعادة الروابط المصرفية الدولية.

واعتبر أن حضوره للمؤتمر كان فرصة لقاء الزملاء من حكام البنوك المركزية، وصناع السياسات والمستثمرين ومزودي الخدمات المالية، حيث تم تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأضاف أن مؤتمر سيبوس 2025 هو حدث بارز في القطاع المالي، ويُنظَّم سنويًا بواسطة شبكة سويفت، وحمل المؤتمر هذه المرة عنوان "الآفاق الجديدة للتمويل العالمي"، حيث استعرض المتحدثون والخبراء أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القطاع المالي، مع التركيز على التحول الرقمي في المدفوعات والأوراق المالية، وتعزيز الوصول المالي والشمولية، والامتثال لمعايير مكافحة الجرائم المالية، والأمن السيبراني، والتطورات التنظيمية، ودور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمومية، وتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) تكنولوجيا السجلات الموزعة.

خطوة إستراتيجية للاندماج بالنظام المالي العالمي

وأضاف أن حضور سوريا في سيبوس 2025 يُعد خطوة إستراتيجية لإعادة دمج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي بعد إعادة الاتصال بشبكة سويفت، حيث تتيح هذه المشاركة الفرصة للتعرف على أحدث التطورات في القطاع، وبناء شراكات مع المؤسسات المالية العالمية، وتبادل الخبرات في مجالات الامتثال، الأمن السيبراني، والتحول الرقمي.

أوضح الحصرية أن القطاع المصرفي السوري يواجه جملة من التحديات الهيكلية، أبرزها تحديث البنية التحتية التقنية والرقمية للمصارف، والحاجة إلى تطوير آليات الشفافية والإفصاح المالي، والتوافق مع معايير فاتف FATF الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن مؤتمر سيبوس يوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويساعد على إقامة شراكات تدريبية وتقنية مع بنوك ومؤسسات رقابية دولية، كما أن حضور ورشات العمل المتخصصة يعزز بناء القدرات على بناء أنظمة امتثال أكثر فاعلية، وهو ما يشكل شرطًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة الدولية.

تحديث البنية التقنية للمصارف السورية

وفيما يتعلق بربط البنوك السورية بشبكة سويفت، أكد حصرية أن الربط قائم، لكن الخطوة الأولى في التقدم تتمثل في تحديث البنية التقنية للمصارف السورية بما يتوافق مع معايير الأمان السيبراني لشبكة سويفت، يلي ذلك اعتماد برامج تدريبية للكوادر المصرفية لضمان التشغيل السليم.

وأوضح أن الفوائد المتوقعة تشمل تقليص تكاليف التحويلات المالية الخارجية عبر تقليل الاعتماد على الوسطاء، وتسريع وتيرة المعاملات المالية وتسهيل التجارة الدولية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بفضل شفافية وتكامل النظام المالي.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن أبرز العقبات التي قد تعيق ربط القطاع المصرفي وهو الحاجة إلى التواصل مع البنوك العالمية لبيان أن العقوبات قد رُفعت، وفجوة الثقة مع البنوك المراسلة العالمية.

وأضاف أنه من خلال مؤتمر سيبوس يمكن تعزيز الحوار المباشر مع البنوك العالمية وصنّاع القرار المالي، وتوضيح جهود الإصلاح النقدي التي تقوم بها سوريا، كما أن المشاركة في جلسات متخصصة حول إدارة المخاطر وأسواق الصرف تساعد على صياغة سياسات أكثر استقرارًا، بما يعزز قدرة المصارف السورية على إعادة بناء الثقة.

وأكد الحصرية أن المشاركة في سيبوس 2025 تمثل فرصة لتأكيد التزام سوريا بمسار الإصلاح النقدي، حيث يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في توحيد سعر الصرف تدريجيًا عبر سياسات مدروسة، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي بما يضمن اتخاذ قرارات نقدية بعيدة عن الاعتبارات غير الاقتصادية، واستقطاب دعم تقني وفني من مؤسسات مالية دولية لتحديث أدوات السياسة النقدية.

وختم بالقول إن هذه المشاركة ليست مجرد حضور رمزي، بل رافعة عملية لدفع الإصلاحات الداخلية إلى الأمام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

فرصة لتبادل الخبرات

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور خالد تركاوي، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، في حديث للجزيرة نت، أن المؤتمرات الدولية تُعد فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العامة وتبادل الخبرات.

وقال: المؤتمرات بشكل عام تتيح للعارضين فرصة التواصل مع شخصيات بارزة وبحث إمكانيات التعاون في مختلف القطاعات، مما يسهم في بناء شبكات مهنية قوية.

وأضاف تركاوي، في سياق حديثه عن مؤتمر سيبوس المقام في ألمانيا، أنه يجمع بين بنوك ومؤسسات مالية وتقنيات حديثة، مما يوفر فرصة لاستكشاف التقنيات المتطورة مثل البرمجيات والحلول التقنية التي يمكن نقلها إلى سوريا.

وتطرق إلى أهمية المؤتمر في إعادة بناء العلاقات الدولية، موضحا أن سوريا تواجه تحديات كبيرة نتيجة انقطاع التواصل مع العالم الخارجي، سواء مع البنوك أو المؤسسات الأخرى، مضيفا أن هذا المؤتمر يتيح فرصة لإعادة إحياء هذه العلاقات وتحويلها إلى شراكات تعاونية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية والمالية في سوريا.

وختم تركاوي حديثه بالتأكيد على أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب رؤية استباقية لتحويل العلاقات الناشئة إلى تعاون فعّال، إلى جانب الاطلاع على التكنولوجيا الحديثة لتطوير البنية التحتية التقنية في سوريا.