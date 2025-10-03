تركيا تجري محادثات مع المغرب لتأجير وحدة غاز مسال

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس أن أنقرة تجري محادثات مع المغرب بشأن تأجير سفينة لإعادة التغويز.

وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" إن تركيا بدأت في الآونة الأخيرة استخدام سفنها العائمة للتخزين وإعادة التغويز (تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية) لأغراض التصدير، في إشارة إلى اتفاق أبرمته مع مصر في مايو/أيار الماضي لتأجير هذه السفن.

وأضاف أن هناك مشروعا قائما يتعلق بمصر الآن، و"نبحث مشروعا مماثلا مع المغرب، لأن أشهر الصيف فترة تزداد فيها احتياجاته من الغاز، أما بالنسبة لنا فنستهلك في فصل الصيف نحو 30% من الغاز المنتج محليا".

ولم يتطرق بيرقدار إلى مزيد من التفاصيل عن المناقشات أو عقد التأجير القائم مع مصر، وفق ما نقلت رويترز.

وحسب تقرير سابق لوكالة الأناضول، وقعت أنقرة اتفاقيات جديدة لتوريد نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في إطار مساعيها للتحول من مستورد للغاز إلى مصدّر إقليمي.

وبلغ إجمالي إمدادات الغاز في تركيا عام 2024 نحو 54 مليار متر مكعب من الإنتاج المحلي والاستيراد. وبالتالي، فإن توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يمثل أكثر من 30% من الطلب المحلي.

وعلى مدى الأعوام الـ3 الماضية، وقّعت تركيا اتفاقيات توريد غاز طبيعي مسال بلغ مجموعها نحو 100 مليار متر مكعب، ضمن جهودها لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادرها.

وعلى الجانب المغربي أعلنت الرباط شهر أبريل/نيسان الماضي عن مناقصة لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الدول المصدرة إلى المملكة، عبر ميناء الناظور، المطل على البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار مساعي المملكة لتنويع قطاع الطاقة المعتمد على الفحم.