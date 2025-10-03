استئناف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا بعد توقف وجيز

قالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق -في بيان- إن صادرات النفط الخام من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي استؤنفت اليوم الجمعة بعد توقف لفترة وجيزة بسبب مشكلات فنية.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت رويترز عن مصدرين في قطاع الطاقة قولهما إن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي توقفت اليوم الجمعة بسبب امتلاء صهاريج التخزين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 النفط بأدنى مستوى في 4 أشهر بسبب زيادة المعروض

النفط بأدنى مستوى في 4 أشهر بسبب زيادة المعروض list 2 of 2 العراق يعلن التوصل لاتفاق تاريخي لاستئناف صادرات نفط كردستان end of list

وأفاد أحد المصدرين المطلعين بتوقف التدفقات في الواحدة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن أصبحت صهاريج التخزين ممتلئة عن آخرها.

وأضاف أنه من المتوقع استئناف التدفقات بين الـ4 والـ5 مساء بمجرد انتهاء إحدى السفن من التحميل ومن ثم إتاحة بعض السعة، وأشار المصدر إلى وجود مشاكل في مرافق التخزين وأعمال صيانة في بعض الصهاريج.

وأكد مصدر آخر التوقف، وقال إن هناك أيضا مشكلة تتعلق بارتفاع سعر مزيج كركوك، مما أضفى صعوبة على تنفيذ مبيعات.

واستؤنفت التدفقات السبت الماضي من إقليم كردستان العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام بعد أن توصلت 8 شركات نفط عاملة هناك إلى اتفاقيات مع بغداد وحكومة الإقليم.

وتراقب أسواق النفط هذه التدفقات عن كثب، إذ تتعرض الأسعار لضغوط جراء المخاوف من فائض في المعروض.

وسمح الاتفاق بتدفق ما بين 180 ألف برميل و190 ألف برميل يوميا من الخام إلى ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاق، تسلم حكومة إقليم كردستان العراق النفط الخام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) على أن يتولى تجار مستقلون المبيعات من ميناء جيهان بالسعر الرسمي الذي حددته سومو. وسيحصل المنتجون على 16 دولارا للبرميل.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس قسم السوق الأوروبية في شركة "سومو" ريكان كريم إن الشركة تهدف إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب كركوك/جيهان إلى ما يتراوح بين 400 ألف برميل و500 ألف برميل يوميا العام المقبل.

إعلان

وأُعيد تشغيل الخط في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وغداة ذلك كشفت وزارة النفط العراقية أن صادرات النفط سترتفع إلى 3 ملايين و650 ألف برميل يوميا بعد استئناف التصدير عبر حقول إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.