ترامب: هددت الهند وباكستان بفرض تعريفات جمركية بنسبة 250%

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قام بتهديد كل من الهند وباكستان بفرض رسوم جمركية بنسبة 250%، وذلك بهدف وقف النزاع الذي نشب بينهما في مايو/أيار الماضي، واصفا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "الرجل الأكثر وسامة" وهو كذلك "قاتل" متلهف للقتال، على حد وصفه.

أدلى ترامب بهذه التصريحات اليوم الأربعاء أثناء إلقائه كلمة في اجتماع لقادة الشركات في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك) في جيونجو بكوريا الجنوبية.

وادعى ترامب مرارا أنه المسؤول عن حل النزاع المسلح بين الجارتين النوويتين الذي استمر 4 أيام، مما أثار غضب المسؤولين في الهند الذين رفضوا ادعاءاته بالوساطة، وتغيّب مودي عن قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافتها ماليزيا هذا الأسبوع.

وفي مايو/أيار الماضي، تحدث جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي مع مودي في محاولة لإيجاد مخرج من القتال، كما تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نظيره الهندي، ثم تحدث كبار الجنرالات من كل من الهند وباكستان لساعات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واتفقوا على وقف القتال، ثم كشف ترامب عن وقف إطلاق النار في منشور على موقع "تروث سوشيال" قبل إعلانه من أي من البلدين، مما أثار غضب المسؤولين في نيودلهي.

"شعبان قاسيان"

وقال ترامب "اتصلت برئيس الوزراء مودي، وقلت له، لا يمكننا عقد صفقة تجارية معك. أنت تبدأ حربا مع باكستان. لن نفعل ذلك'".

وأضاف ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مماثلة مع باكستان، وأن الجانبين أبلغاه بأنه "يجب أن تدعنا نقاتل".

وفي النهاية، قال الرئيس إنه هدد بفرض "رسوم جمركية بنسبة 250% على كل دولة، ما يعني أنهما لن تتعاملا تجاريا أبدا".

واستمر الرئيس الأميركي في وصف الهند وباكستان بأنهما "شعبان قاسيان".

مودي "قاتل"

قال ترامب "سأخبركم شيئا، رئيس الوزراء مودي أجمل رجل"، مضيفا أن الزعيم الهندي يبدو كشخص "تتمنى أن يكون والدك"، لكنه قال إنه "قاتل".

وقال ترامب "إنه قوي للغاية"، مقتبسا عن رئيس الوزراء الهندي قوله له "لا، سنقاتل!".

وقال ترامب "قلت: يا إلهي، هل هذا هو نفس الرجل الذي أعرفه؟".

وفي حين أن ترامب وصف قادة الهند وباكستان بأنهم "أشخاص طيبون" -وهو يميل دائما إلى المبالغة- إلا أن هذه التصريحات الجانبية جاءت في الوقت الذي يخوض فيه مودي حملة انتخابية لحزبه في انتخابات ولاية حاسمة تنطلق الأسبوع المقبل، وتهدد بمنح منافسي رئيس الوزراء دعما سياسيا.

وأدت هذه التصريحات إلى توتر العلاقة الوثيقة بين مودي وترامب، كما عجزت الهند عن إقناع ترامب بخفض الرسوم الجمركية التي تبلغ 50% على الصادرات الهندية، والتي تشمل عقوبة على مشترياتها من النفط الروسي.

وفي حين قال ترامب إن الهند ملتزمة بخفض تلك المشتريات، فإن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن إلغاء التعريفات الجمركية.