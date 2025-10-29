الشرع: اجتذبنا استثمارات بقيمة 28 مليار دولار

قال الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الأربعاء- إن سوريا جذبت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الماضية.

وأضاف الشرع، في جلسة حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أنه جرى تعديل قوانين الاستثمار السورية لمنح المستثمرين الأجانب حق تحويل أموالهم إلى خارج البلاد.

وقال: "الفرص الاستثمارية في سوريا غنية، وهذا ما يدركه كل الاقتصاديين المهمين في العالم، وقد بدأت الاستثمارات تنمو فيها بشكل جيد"، مضيفا أن ثمة مشاريع استثمارية مع البحرين والأردن، بالإضافة إلى شركات أميركية أخذت بعض الاستثمارات وشراكات إقليمية أخرى.

وأكد أن "سوريا ستبني كل ما تدمر، والرهان الأكبر لدي هو على الشعب السوري الذي عانى معاناة مريرة، وثبت على مواقفه وانتصر".

وأوضح أن الدولة تعمل على حماية المستثمرين وفقا للقوانين، مشيرا إلى أن المستثمرين "لديهم اليوم فرصة تاريخية وكبيرة في سوريا".

وتوقع أن تكون سوريا في مراتب اقتصادية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي، وستكون في مصافّ الدول الكبرى اقتصاديا خلال عدة سنوات.

التحويلات بين سوريا والسعودية

من جانبه قال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سورية المركزي أسفرت عن "تقدّم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ويُعزّز الثقة في النظام المالي السوري".

وثمّن التعاون بين البلدين متطلعا إلى مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة التي تُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية.