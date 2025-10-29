اقتصاد|سوريا

الشرع: اجتذبنا استثمارات بقيمة 28 مليار دولار

Syrian President Ahmed Al-Sharaa speaks at the 9th edition of the Future Investment Initiative (FII), the kingdom's annual flagship conference, in Riyadh, Saudi Arabia, October 29, 2025. Future Investment Initiative Media Center/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
الشرع خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض (رويترز)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 19:35 (توقيت مكة)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الأربعاء- إن سوريا جذبت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الماضية.

وأضاف الشرع، في جلسة حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أنه جرى تعديل قوانين الاستثمار السورية لمنح المستثمرين الأجانب حق تحويل أموالهم إلى خارج البلاد.

وقال: "الفرص الاستثمارية في سوريا غنية، وهذا ما يدركه كل الاقتصاديين المهمين في العالم، وقد بدأت الاستثمارات تنمو فيها بشكل جيد"، مضيفا أن ثمة مشاريع استثمارية مع البحرين والأردن، بالإضافة إلى شركات أميركية أخذت بعض الاستثمارات وشراكات إقليمية أخرى.

وأكد أن "سوريا ستبني كل ما تدمر، والرهان الأكبر لدي هو على الشعب السوري الذي عانى معاناة مريرة، وثبت على مواقفه وانتصر".

وأوضح أن الدولة تعمل على حماية المستثمرين وفقا للقوانين، مشيرا إلى أن المستثمرين "لديهم اليوم فرصة تاريخية وكبيرة في سوريا".

وتوقع أن تكون سوريا في مراتب اقتصادية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي، وستكون في مصافّ الدول الكبرى اقتصاديا خلال عدة سنوات.

المصدر: وكالة الأنباء السورية بدعوة من منظمة “سويفت” العالمية، يشارك مصرف سوريا المركزي لأول مرة على الإطلاق، في مؤتمر Sibos 2025 الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، في مدينة فرانكفورت بألمانيا. وقال المصرف المركزي في بيان عبر قناته على تلغرام: إن المؤتمر ينعقد في الفترة الممتدة من الـ 29 من أيلول وحتى الـ 2 من تشرين الأول، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في وقت حاسم يشهد فيه القطاع المالي السوري تحديات كبيرة ومساعٍ حثيثة نحو التعافي والإصلاح. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، حسب البيان، أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.
الحصرية أعرب عن تطلعه لمزيد من الشراكات التي تُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية (وكالة الأنباء السورية)

التحويلات بين سوريا والسعودية

من جانبه قال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سورية المركزي أسفرت عن "تقدّم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ويُعزّز الثقة في النظام المالي السوري".

وثمّن التعاون بين البلدين متطلعا إلى مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة التي تُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية.

المصدر: وكالات

