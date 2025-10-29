إنفيديا تقترب من أن تكون أول شركة بقيمة 5 تريليونات دولار

اقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار -أمس الثلاثاء- بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار واعتزامها بناء 7 أجهزة حاسوب عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأميركية.

وأغلق سهم إنفيديا مساء أمس في بورصة نيويورك مرتفعا بنسبة 5%، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليونات دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليونات دولار.

وارتفع السهم في تعاملات اليوم ما قبل الفتح بنسبة 3.29% إلى 207.56 دولارات، في أحدث التعاملات وقت كتابة التقرير.

واستهل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ خطابه الرئيسي في مؤتمر للمطورين في واشنطن أمس بالإشادة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في أثناء الإعلان عن منتجات وصفقات جديدة.

تُعد إنفيديا في قلب الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي، وتبرم صفقات في وقت يشهد العالم فيه حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تحدد أي تكنولوجيا تنتجها البلدان ستكون الأكثر استخداما في أنحاء العالم.

وصعد سهم الشركة -التي مقرها في كاليفورنيا- بنسبة 50% خلال العام الجاري، وتجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار لأول مرة في يوليو/ تموز الماضي.

الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

نقلت رويترز عن كبير إستراتيجيي الأبحاث في بيبرستون، مايكل براون: "في كثير من النواحي، كل ما كان من الممكن أن يسير على ما يرام بالنسبة للشركة، سار على ما يرام خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويقول محللون إن ارتفاع أسهم الشركة يعكس الثقة بالإنفاق المتواصل على الذكاء الاصطناعي، مع أن البعض يحذر من تقييمات مبالغ فيها، فثقلها الهائل في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر ناسداك يمنحها نفوذا هائلا في الأسواق العالمية، كما أن تقييمها المرتفع يرفع التوقعات ولا يترك مجالا كبيرا لخيبة الأمل.

إعلان

من المقرر أن تُعلن الشركة عن نتائجها الفصلية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وستبني إنفيديا أكبر الحواسيب العملاقة المزمع إنشاؤها بالتعاون مع أوراكل وسيحتوي الحاسوب على 100 ألف من رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها إنفيديا.

قال كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار وإستراتيجي السوق الرئيسي في خدمات ترست أدفيزورس (Truist Advisory Services)، "لم نكن نتخيل سقفا سوقيا بقيمة 5 تريليونات دولار بضع سنوات. السوق بالتأكيد يراهن كثيرا على فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيكون تحوليا".

لقاء ترامب وشي

وجاء ارتفاع أسهم إنفيديا أمس الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأميركي ترامب إنه يتوقع التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال اللقاء المنتظر غدا الخميس في كوريا الجنوبية، بشأن رقاقة بلاكويل للشركة.

وقبل أشهر كان ترامب قد صرح بأنه يفكر في السماح لإنفيديا بتصدير نسخة مخفضة من معالج بلاكويل الخاص بها إلى الصين، وهناك أمل أن تكون هذه الصفقة مطروحة على الطاولة.