الذهب يعاود الصعود فوق 4000 دولار مع ترقب قرار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4007.61 دولار للأوقية، في أحدث تعاملات، بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 خطط أوبك لزيادة الإنتاج تدفع النفط إلى التراجع

خطط أوبك لزيادة الإنتاج تدفع النفط إلى التراجع list 2 of 2 الذهب بأدنى مستوى في 3 أسابيع end of list

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1.05% مسجلة 4025.10 دولار للأوقية.

إعادة ضبط

وقال كبير محللي السوق في أواندا، كيلفن وونغ: "الدافع وراء هذا التصحيح قصير الأجل في أسعار الذهب هو إعادة ضبط الملاذ الآمن نحو أداة أكثر استجابة، مثل الأسهم العالمية، نتيجة للتفاؤل إزاء التجارة".

وأضاف: "على المدى القصير، يواجه الذهب ضغوطا هبوطية نتيجة لتعديل المراكز من قبل المستثمرين قصيري الأجل.. بالإضافة إلى اختراق مستويات فنية مهمة. ومع ذلك، لا تزال الأساسيات تدعم الاتجاه الصعودي للذهب".

وناقش مسؤولون صينيون وأميركيون قبل أيام قليلة إطار اتفاق تجاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والذي من شأنه أن يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية الأميركية الأكثر حدة والقيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه اليوم، ويترقب المستثمرون أي تعليق من رئيس البنك جيروم باول حول الخطوات المستقبلية.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:

إعلان