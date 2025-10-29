النحاس عند قمة جديدة بفعل تراجع الإمدادات و اتفاق صيني أميركي محتمل

ارتفع سعر النحاس إلى مستوى قياسي، مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من اتفاق شامل لتهدئة التوترات التجارية، في حين أدت سلسلة من تراجعات الإمدادات في المناجم الرئيسية إلى تضييق السوق العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لثلاثة أشهر إلى 11146 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن في التعاملات المبركة، متجاوزةً الذروة التي سُجِّلت في عام 2024، ومنذ بداية العام، ارتفع سعر المعدن، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في الصناعة ومقياسًا للنمو العالمي، بأكثر من الربع.

في آسيا، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في قمة ثنائية على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

وأشاد ترامب الأيام الأيام الماضية بآفاق التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان أداء النحاس هذا العام مضطرب، فقد تأثرت الأسعار بشدة بالحرب التجارية التي شنها ترامب والعقوبات القطاعية، والتي جلبت كميات هائلة من المعدن إلى الولايات المتحدة.

وشهدت مناجم رئيسية سلسلة من الحوادث، بما في ذلك انهيار طيني في منجم غراسبيرغ العملاق التابع لشركة فريبورت ماكموران في إندونيسيا.

دعم الاتفاق التجاري

قال المحلل الرئيسي في مجموعة سي آر يو، كريج لانغ: "تتلقى أسعار النحاس دعمًا من انتعاش الإقبال على المخاطرة نتيجةً للتفاؤل بشأن اتفاقية تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف أن المعدن تلقى دعمًا أيضًا من المخاوف بشأن ضيق المعروض المادي في الأسواق خارج الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.7% لتصل إلى 11 ألفا و114 دولارا دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، خلال تعاملات اليوم الصباحية.

على صعيد الطلب، يسود تفاؤل واسع النطاق بشأن الحاجة إلى كميات أكبر من النحاس لخدمة التحول في مجال الطاقة وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الصين بزيادة حصة الاستهلاك في اقتصادها "بشكل كبير".

إعلان

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت شركة أنغلو أميركان بي إل سي من أن إنتاج النحاس من أهم مناجمها سيكون على الأرجح أقل من المتوقع العام المقبل، مما يزيد من توتر السوق أصلاً. ويأتي ذلك في أعقاب اضطرابات في مناجم أخرى من أميركا الجنوبية إلى وسط أفريقيا.

شهدت مخزونات النحاس في المستودعات التي تتبع بورصة لندن للمعادن – وهي نافذة حيوية على توازن العرض والطلب في السوق العالمي – انخفاضاً خلال الأسابيع الأخيرة، وفي الوقت الحالي، انخفضت المخزونات إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز، ومع ذلك، لا تزال المخزونات التي تتبعها كومكس في الولايات المتحدة مرتفعة.

وتلقى النحاس، إلى جانب السلع الأخرى المسعرة بالدولار، دعماً هذا العام من ضعف العملة الأميركية، ما يجعل المواد الخام أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ما قد يخفض الدولار.