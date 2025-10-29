بنك "إتش إس بي سي" يسدد 1.1 مليار دولار غرامة احتيال مالي

كشف بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) البريطاني عن تخصيص 1.1 مليار دولار أميركي لسداد غرامة، بعد أن خسر دعوى قضائية رفعها مستثمرون خسروا أموالهم في عملية احتيال استثماري كبيرة قادها الأميركي الراحل برنارد مادوف.

وأوضح البنك -الذي يتخذ من العاصمة لندن مقرا- أنه خسر جزءا من استئناف قضائي أمام محكمة لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي، وأن هذا المبلغ الذي سيدفعه سيدرج ضمن نتائج الربع الثالث التي سيعلن عنها الثلاثاء المقبل.

وبعد هذا الإعلان من قِبل البنك، انخفضت أسهم "إتش إس بي سي" بنحو 1% في تداولات صباح الاثنين في البورصة.

وتعود القضية إلى دعوى رفعها صندوق الاستثمار الأوروبي "هيرالد إس بي سي" (Herald Fund SPC) عام 2009 ضد البنك البريطاني الذي كان وصيا على استثماراته بصناديق مادوف.

وطالب صندوق هيرالد من البنك التعويض عن خسائر نقدية وأوراق مالية مرتبطة بمخطط مادوف الهرمي الذي يُعد من أكبر فضائح الاحتيال المالي في التاريخ.

ويمثل هذا الحكم أحدث ضربة للبنك البريطاني بعد أن أعلن الشهر الماضي عن صفقة بقيمة 13.6 مليار دولار لشراء كامل أسهم "بنك هانغ سنغ " المدرج في هونغ كونغ وتحويله إلى شركة خاصة.

وكان "إتش إس بي سي" قد كشف في يوليو/تموز الماضي عن رسوم بقيمة 2.1 مليار دولار لتغطية خسائر متعلقة بحصته في بنك الاتصالات الصيني، بالإضافة إلى تكاليف مرتبطة بتخارجه من أعماله في كندا والأرجنتين.