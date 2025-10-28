الرئيس السوري يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ضمن زيارة يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الشرع – والوفد المرافق له- وصل اليوم إلى الرياض، في زيارة عمل يلتقي خلالها ولي العهد السعودي، ويشارك في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقالت الوكالة: انعقد أمس (الاثنين) اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى"، ضم وزراء الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والمالية محمد برنية، والطاقة محمد البشير، والاتصالات عبد السلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، علاوة على ممثلين عن القطاع الحكومي والخاص من البلدين.

وبحسب الوكالة جرى خلال هذا الاجتماع بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات الثنائية.

والتقى الشرع وزيرَ الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات السورية السعودية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفق المصدر ذاته.

الزيارة الثالثة

بدورها، أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى انطلاق جلسات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

ونقلت عن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر بن عثمان الرميان، قوله إن المؤتمر هو التجمّع الأهم على مستوى العالم لمن يمتلك رؤية تحوّل الأفكار والاستثمارات إلى تأثير عالمي ملموس، إذ أُبرمت عبر هذه المنصة صفقات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار أميركي منذ انطلاق المنتدى قبل أقل من عقد.

وهذه الزيارة الثالثة التي يجريها الشرع إلى السعودية منذ توليه رئاسة سوريا مطلع 2025، حيث كانت الأولى في فبراير/ شباط الماضي، والتقى خلالها ولي العهد، وبحثا العلاقات الثنائية.

بينما كانت الزيارة الثانية في مايو/أيار، والتقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن من الرياض رفع العقوبات عن سوريا.

وتسعى دمشق إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال جذب المستثمرين وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول وشركات إقليمية، بعد أن بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة أواخر 2024، منهية حكم عائلة الأسد الذي استمر 54 عاما.