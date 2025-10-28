قال رؤساء شركات مالية كبرى -خلال مؤتمر في السعودية، اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة ستواصل استقطاب الجزء الأكبر من تدفقات الاستثمار وإن مخاوف تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم مُبالغ بها.

وسجلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعات قياسية مع ضخ مبالغ طائلة في البلاد بقطاع الذكاء الاصطناعي، مما دفع بعض المسؤولين التنفيذيين ومسؤولي البنوك المركزية إلى التحذير من المخاطر المتزايدة لظهور فقاعة اقتصادية وحدوث تصحيحات بالسوق.

ويشعر مستثمرون آخرون بالقلق إزاء تنامي الدين الحكومي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأثير رسومه الجمركية.

وأمضى المسؤولون التنفيذيون معظم وقتهم -خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض– في الحديث عن مستقبل الاستثمار بالولايات المتحدة. ورأوا أن الاستثمار فيها أفضل مقارنة بالوضع في أوروبا وأنحاء من آسيا.

عودة رؤوس أموال

قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لإدارة الأصول إن رؤوس أموال عادت إلى الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين على وجه الخصوص.

وأضاف خلال المؤتمر "إن معظم المستثمرين العالميين لديهم استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، وهي المكان الأمثل لزيادة الاستثمار فيه خلال الأشهر الـ18 المقبلة".

وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس "إن الغالبية العظمى من مخصصات رأس المال" ستكون في أصول مقومة بالدولار، وإنه لا يوجد مبرر واضح لتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الستة إلى الـ12 شهرا المقبلة.

وقلل بيل أكمان مؤسس شركة بيرشينغ سكوير كابيتال مانغمنت من المخاوف إزاء مستويات ديون الحكومة الأميركية، وأرجع هذا إلى قوة وحجم أصول الحكومة.