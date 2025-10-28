في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية القمة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حذّر الخبير الاقتصادي في شؤون الصين سكوت كينيدي من أن "الهدنة الناشئة بين البلدين قد تكون قائمة على أساس هشّ"، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبيرغ.

كينيدي، وهو مستشار أول في "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" في واشنطن، قال في مقابلة مع بلومبيرغ إن "الهدوء الحالي قد يستمر لبضعة أشهر فقط"، مؤكدًا أن التفاهم المبدئي الذي تحدّث عنه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت "لا يعالج الخلافات الجوهرية بين الجانبين حول العدالة الاقتصادية والأمن الاقتصادي".

تحذير من ثقة مفرطة وتصعيد محتمل

وبحسب بلومبيرغ، كان كينيدي قد حذّر قبل عام، عشية فوز ترامب في الانتخابات، من أن الصين "قد ترد بقوة أكبر بكثير" على أي تصعيد أميركي في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مضيفًا أن الوضع الجديد "قد يكون فوضويًا للغاية".

وقد بدت تحذيراته واقعية هذا العام بعد أن ردّت بكين بفرض قيود صارمة على صادرات العناصر النادرة ومنتجاتها، إضافة إلى وقف مشتريات فول الصويا الأميركي.

وفي تحليله للعلاقة الراهنة، أوضح كينيدي أن الجانبين "يبديان ثقة مفرطة في موقعهما التفاوضي". فإدارة ترامب ترى أن العجز التجاري الأميركي يمنحها الأفضلية لأن المستهلكين الأميركيين "يمكنهم شراء بدائل"، في حين أن المنتجين الصينيين أقل مرونة.

غير أن كينيدي شدّد على أن هذا التفكير "يرجع إلى تصورات تعود إلى عام 1977، قبل أن تطوّر الصين سيطرتها على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في المعادن الحيوية".

وأضاف أن واشنطن تبالغ في تقدير ضعف الاقتصاد الصيني، قائلا إن هذا التوصيف "يُبالغ كثيرًا في هشاشته"، مشيرًا إلى أن بكين من جانبها "تبدو واثقة للغاية بقدرتها على تحمّل الضغوط ومواجهة الألم الاقتصادي أكثر من الولايات المتحدة".

هدف الصين لم يعد مجرد "منع الانفصال الاقتصادي عن واشنطن"، بل ربما أصبح "إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة وإضعافها على المدى البعيد".

تحوّل في أهداف الصين

ونقلت بلومبيرغ عن كينيدي قوله إنه رصد في الأشهر الأخيرة من خلال مصادر في الصين أن "مستوى الثقة ارتفع إلى درجة قد تدفع بكين لتغيير أهدافها"، موضحًا أن هدفها لم يعد مجرد "منع الانفصال الاقتصادي عن واشنطن"، بل ربما أصبح "إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة وإضعافها على المدى البعيد".

وأشار كينيدي إلى أن تعقيد الموقف يتزايد بسبب غياب رؤية أميركية واضحة، متسائلا: "ليس من الواضح بعد ما إذا كانت لإدارة ترامب إستراتيجية كبرى تجاه الصين، أو ما إذا كانت تمتلك واحدة أصلا"، وأضاف أن "كل ذلك يدعو إلى الحذر من المبالغة في التفاؤل تجاه الهدنة الراهنة".

التوتر بين واشنطن وبكين لا يزال في جوهره قائمًا على صراع عميق حول النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي

وفي تحذير ختامي، قال كينيدي: "لا يزال هناك احتمال حقيقي بأن الأمور قد تتصاعد إلى ما يتجاوز كل التوقعات، حتى بعد كل ما شهدناه خلال العام الماضي"، مضيفًا: "علينا أن نقلق من أن الأمور قد تزداد سوءًا قبل أن تتحسن".

وخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن التوتر بين واشنطن وبكين لا يزال في جوهره قائمًا على صراع عميق حول النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، وأن أي "تهدئة مؤقتة" قد تخفي خلفها سباقًا محمومًا نحو السيطرة على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي ظل ثقة متبادلة مفرطة، وغياب إستراتيجية أميركية واضحة، يبدو أن خطر التصعيد لا يزال قائمًا، وربما أقرب مما تتوقع الأسواق.