باكستان تعرض على بنغلاديش استخدام ميناء كراتشي للتجارة الإقليمية

عرضت باكستان على بنغلاديش استخدام ميناء كراتشي للتجارة مع الدول الإقليمية بما فيها الصين ودول آسيا الوسطى، بعد أن اتفق البلدان على تعزيز التعاون بين شركات النقل البحري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.

جاء ذلك عند انعقاد الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين باكستان وبنغلاديش في العاصمة دكا بعد انقطاع دام 20 عاما.

وحسب بلومبيرغ، تعهد البلدان بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى "مستوى إستراتيجي جديد"، في إشارة أخرى إلى توطيد العلاقات بين الخصمين السابقين.

وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تجارة منتجات الحلال، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعات والزراعة والنقل والاتصالات والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والصحة والسياحة والطاقة وتغير المناخ والمعلومات والبث وقطاع المنسوجات.

واتفق البلدان على بدء الرحلات الجوية المباشرة لتعزيز الروابط الشعبية والسياحة والتبادل التجاري.

تناولت المباحثات إنشاء ممر المعرفة الباكستاني البنغلاديشي الذي يتضمن عرضا بـ 500 منحة دراسية جديدة وممولة بالكامل للطلاب البنغاليين.

إعادة ضبط العلاقات

اتخذت الدولتان، اللتان انفصلتا قبل أكثر من نصف قرن بعد حرب أهلية دامية، خطوات تدريجية لإعادة ضبط العلاقات عقب الإطاحة بالرئيسة السابقة الشيخة حسينة وهروبها إلى الهند التي كانت تربطها علاقات وثيقة بنيودلهي.

وزار وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنغلاديش في أغسطس/آب الماضي، والتقى رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، ومسؤولين آخرين، واتفق البلدان آنذاك على رفع قيود التأشيرات عن دبلوماسيي ومسؤولي البلدين.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا ملحوظا بعد الثورة في بنغلاديش التي أطاحت حسينة في أغسطس/آب 2024، ومن أبرزها:

إعلان

رسو سفن شحن باكستانية في الموانئ البنغالية لأول مرة منذ تأسيس دولة بنغلاديش عام 1971.

أعلنت بنغلاديش إعفاء الواردات القادمة من باكستان من التفتيش الجمركي.

تسهيلات خاصة للمواطنين الباكستانيين الراغبين في دخول بنغلاديش.