قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشاف جديدة قبالة سواحل مصر

أبرمت قطر للطاقة صفقة مع شركة "إيني" (Eni)، للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة شمال رفح للاستكشاف الواقعة قبالة سواحل مصر.

وبموجب بنود الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة المصرية أخيرا، تحصل قطر للطاقة على حصة 40% من امتياز أعمال الاستكشاف، في حين تحتفظ شركة "إيني" (المشغل) بنسبة 60% المتبقية.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون باستحواذنا الجديد في منطقة شمال رفح البحرية، والذي يعزز من تواجدنا في مصر ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة للاستكشاف الدولي".

وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشريكنا "إيني" على دعمهم وتعاونهم القيم. ونتطلع إلى العمل معا لتحقيق أهدافنا الاستكشافية".

وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي مساحة تقارب 3 آلاف كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترا.

قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشاف جديدة قبالة السواحل المصرية#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/SSJhdiL3r3 — QatarEnergy (@qatarenergy) October 27, 2025

استحواذات أخرى

ونفذت قطر للطاقة خلال العام الحالي والعام الماضي استحواذات في مناطق استكشافية عدة أهمها:

5 أكتوبر/تشرين الأول 2025: قطر للطاقة اتفاقية توقع اتفاقية مع شركة "شل" تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة "شمال كليوباترا" الواقعة قبالة سواحل مصر.

1 سبتمبر/أيلول 2025: قطر للطاقة تحصل على رخصة تنقيب واستكشاف بحري في جمهورية الكونغو.

18 يونيو/حزيران 2025: قطر للطاقة تفوز برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر.

15 ديسمبر/كانون الأول 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة تستحوذ بموجبها على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بمنطقة بحرية تقع قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا.

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة شيفرون، استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية.

12 مايو/أيار 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل، تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.