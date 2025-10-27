هذه قائمة المرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفدرالي

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -اليوم الاثنين- أسماء 5 مرشحين نهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، متوقعا أن يتخذ الرئيس قراره بحلول نهاية العام.

وقال بيسنت للصحفيين -اليوم الاثنين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان)- إن قائمة المرشحين انحصرت بين:

عضوي مجلس الاحتياطي الفدرالي الحاليين كريستوفر والر وميشيل بومان.

وحاكم الاحتياطي الفدرالي السابق كيفن وارش.

ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمدير التنفيذي لشركة "بلاك روك" ريك ريدر.

وأكد بيسنت، الذي يُشرف على المقابلات الخاصة بالمنصب، أنه يُخطط لإجراء جولة أخرى من المقابلات، ويأمل في تقديم "قائمة جيدة" للرئيس دونالد ترامب بعد عطلة عيد الشكر.

وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن المرشح قبل نهاية العام.

تجدد الانتقادات

وقال ترامب: "لدينا شخصٌ ليس ذكيًا على الإطلاق في الوقت الحالي"، مكررًا انتقاداته المتكررة لباول، المُكلَّف بكبح الاقتصاد من خلال عدم خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي يستمر يومين، ويختتم في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمقدار 25 نقطة أساس، وستكون هذه هي الخطوة الثانية على التوالي. وقبل استئناف صانعي السياسات خفض سعر الفائدة القياسي، كان ترامب قد صرّح بأنه يريد من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3%.

وأكد الرئيس اليوم أنه لا يتوقع أن يترك بيسنت منصبه الحالي لقيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

إعلان

من المرجح أن يُعيَّن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفدرالي لولاية مدتها 14 عامًا، تبدأ أوائل عام 2026. وتنتهي ولاية باول في رئاسة المجلس في مايو/أيار 2026.