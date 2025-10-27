الذهب يتراجع.. هل هي فرصة للشراء؟
انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 4 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين مع انحسار الإقبال على الملاذ الآمن وسط آمال تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع لاستشراف ملامح السياسة النقدية.
وفي أحدث تعاملات في وقت كتابة هذا التقرير، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 3975 دولارا للأوقية (الأونصة)، لحظة كتابة التقرير.
وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من تزايد التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة، والضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بأكثر من 5%.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 3.14% إلى 4007.8 دولارات للأوقية.
تراجع مؤقت
ويرى الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار، مصطفى فهمي، أن تراجع الذهب مسألة مؤقتة بسبب الحلحلة في ملف الصدام الأميركي الصيني التجاري والوصول إلى بوادر اتفاق مبدئي قائم على احترام الطرفين، ما عزز من الأجواء الإيجابية في الأسواق وضغط بالمقابل على الأصول الآمنة.
وأضاف فهمي في حديث مع الجزيرة نت أن المعدن الأصفر يتراجع لالتقاط الأنفاس، وإعادة التموضع عند مستويات جديدة، وتصحيح المسار بعد ارتفاعات سابقة قياسية، وتصفية عمليات مضاربة قصيرة الأجل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين على وشك "التوصل" لاتفاق تجاري، وذلك بعد يوم واحد من وضع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين أمس الأحد إطارا لاتفاق تجاري كي يتخذ ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال لقاء مزمع لهما في كوريا الجنوبية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو تكهن يدعمه تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع يوم الجمعة.
وبخلاف هذا الخفض المتوقع، سيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي للفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
من جانبه، قال مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، وليد الفقهاء للجزيرة نت: السوق فتح على فجوة هابطة نتيجة التصريحات الأميركية والصينية حول الاتفاق المبدئي بشأن تخفيف القيود على تصدير المعادن النادرة وخفض الرسوم الجمركية".
وأضاف: "هذا الاتفاق المحتمل دفع الأسواق الأميركية لتصل إلى مستويات مرتفعة وخفف بذلك الطلب على المعدن الأصفر.
التوقعات ونصائح
- توقع مصطفى فهمي أن يشهد الذهب بعض التصحيحات لمستويات 3900 إلى 3800 دولار.
- توقع أيضا ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط بالنظر إلى ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات كبرى معقدة واضطرابات جيوسياسيه تدعم ارتفاع الذهب وتزيد الإقبال عليه.
- رأى أن التراجعات في أسعار الذهب فرصة للشراء لمن يريد أن يحفظ أمواله واستثماراته في أصول لا ترتبط باقتصادات الدول ومديونياتها ومن تآكل قيم العملات.
- إلا أنه ينصح بأن يكون الشراء تدريجيا وأن يكون الهدف منه الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
- من جهته توقع وليد الفقهاء أن يتراجع الذهب إلى 3950 خلال تداولات الأسبوع الحالي.
- نصح بانتظار أخبار الفائدة الأميركية بنهاية الأسبوع الجاري وتأثيرها على المعدن الأصفر.