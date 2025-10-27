الذهب يتراجع إثر ارتفاع الدولار واتفاق أميركي صيني محتمل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بـ:

ارتفاع الدولار.

مؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ترقب المتعاملين اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وفي أحدث تعاملات وقت كتابة هذا التقرير، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.74% إلى 4040.52 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول القادم 2.09% إلى 4051.20 دولارا للأوقية.

ارتفاع الدولار

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين خلال اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووضع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين أمس الأحد إطارا لاتفاق تجاري كي يتخذ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم "جاء هذا الاتفاق التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين بشكل غير متوقع حقا وحمل مفاجأة إيجابية للأسواق بشكل عام. لكن على الجانب الآخر، كانت تلك التطورات سلبية بالنسبة للذهب".

وأضاف رودا "العوامل المحفزة لارتفاع الذهب بشكل كبير انحسرت الآن في السوق واستقرت المعنويات. والسبب الذي يمكن أن يظل يدعم الذهب هو احتمال استمرار التيسير النقدي في المستقبل. وإذا استمر الحال على هذا المنوال، فمن المفترض أن يستمر الاتجاه الصعودي للذهب".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو تكهن يدعمه تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع يوم الجمعة.

ترقب قرارات السياسة النقدية

بخلاف هذا الخفض المتوقع، سيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

