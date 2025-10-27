5 ملفات تحدد مسار الأسواق العالمية هذا الأسبوع

دخل الاقتصاد العالمي أسبوعا استثنائيا تتقاطع فيه السياسة بالتجارة، والتكنولوجيا بالنقد، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين وقلق متنام من تباطؤ النمو.

ووفق تقرير منصة إنفستنغ دوت كوم، فإن قمة ترامب وشي المقررة في كوريا الجنوبية تُعد الحدث الأبرز الذي قد يعيد تشكيل ميزان القوى التجارية، في حين تراقب الأسواق في الوقت نفسه نتائج عمالقة التكنولوجيا الأميركية وقرارات الفائدة المنتظرة من الفدرالي وبنك اليابان والمركزي الأوروبي.

وتقول المنصة إن "تزامن كل هذه التطورات في أسبوع واحد يجعل الأسواق أمام اختبار حقيقي للثقة"، إذ يحاول المستثمرون تقييم قدرة صانعي القرار على احتواء التضخم العالمي دون دفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود، في وقت تتبدل فيه موازين المخاطر بسرعة غير مسبوقة.

1. قمة ترامب وشي في كوريا الجنوبية

الحدث الأبرز هذا الأسبوع سيكون يوم الخميس المقبل حين يلتقي زعيما أكبر اقتصادين بالعالم في كوريا الجنوبية.

وقالت "إنفستنغ دوت كوم" إن الأسواق "تترقب بشغف اتفاقا مبدئيا بشأن التجارة وقضايا أخرى بعد أشهر من التوترات المتصاعدة".

ونقلت المنصة عن مفاوضين من الجانبين تأكيدهم أن "إطار اتفاق" تم التوصل إليه مبدئيا، مع بقاء التفاصيل النهائية قيد النقاش قبل عرضها على ترامب وشي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية ثلاثية الأرقام على الصين ردا على قيودها الموسعة على تصدير المعادن النادرة، في حين أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن "الولايات المتحدة لن تفرض الرسوم الجديدة في حال تقدمت المحادثات".

بالمقابل، أبدت بكين استعدادها لتقديم "تنازلات محدودة" بشأن صادرات المعادن.

2. قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي

يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعه غدا الثلاثاء، وسط ترقب حذر في الأسواق.

وبحسب "إنفستنغ دوت كوم"، فإن أداة "سي إم إي فيدووتش" تشير إلى أن الفدرالي "يكاد يكون مؤكدا أنه سيخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية" من نطاقها الحالي 4%-4.25%، ليكون الخفض الثاني على التوالي بعد قرار مماثل في سبتمبر/أيلول.

وتوضح المنصة أن "المصرف المركزي يعطي الأولوية حاليا لدعم سوق العمل البطيء على حساب مخاطر التضخم"، خصوصا بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة "أقل من المتوقع".

3. أرباح التكنولوجيا العملاقة

وتقول "إنفستنغ دوت كوم" إن المستثمرين يستعدون لـ"فيضان من تقارير الأرباح" في قطاع التكنولوجيا خلال 48 ساعة وصفتها المنصة بأنها "حاسمة لتوجهات السوق".

ومن المقرر أن تعلن مايكروسوفت وغوغل (ألفابت) وميتا عن نتائجها مساء بعد غد الأربعاء، تليها آبل وأمازون مساء الخميس المقبل.

وترى المنصة أن الأنظار ستتجه إلى خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من "فقاعة تقنية محتملة"، لكن السباق نحو استثمار الذكاء الاصطناعي ما زال -كما تقول "إنفستنغ دوت كوم"- "يدعم النمو الأميركي، وسط ضبابية اقتصادية عالمية".

4. نتائج "كاتربيلر" تحت ضغط الرسوم

بدوره، قطاع الصناعة سيكون في دائرة الضوء مع صدور نتائج شركة كاتربيلر قبل افتتاح بورصة وول ستريت بعد غد.

وذكّرت "إنفستنغ دوت كوم" بتحذير الشركة في أغسطس/آب الماضي من "رياح معاكسة قوية بسبب الرسوم الأميركية"، إذ تتوقع أن تصل تكلفة الرسوم إلى ما بين 400 و500 مليون دولار في الربع الثالث، وبإجمالي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام.

كما أشارت المنصة إلى أن متوسط معدل الرسوم الأميركية ارتفع إلى 18%، وهو "المستوى الأعلى منذ نحو قرن" رغم تخفيف بعض الإجراءات التجارية في وقت سابق من العام.

5. قرارات اليابان وأوروبا

وخارج الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون اجتماعات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الجاري.

وتشير "إنفستنغ دوت كوم" إلى أن بنك اليابان "قد يناقش إمكانية استئناف رفع الفائدة"، لكن صعود ساناي تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء يعزز التوقعات بالإبقاء على السياسة التوسعية.

أما البنك المركزي الأوروبي فمن المرجح أن يثبت سعر الفائدة عند 2% في اجتماعه الخميس المقبل، مع تأكيده أن السياسة النقدية "في وضع جيد"، وأن أي قرارات مستقبلية "ستعتمد على البيانات الاقتصادية".