الحكومة الأنغولية تعلن انخفاض عائدات النفط بنسبة الثلث

أعلنت الحكومة الأنغولية أن عائدات البلاد من صادرات النفط الخام بلغت 6.2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 22.24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في وقت تواصل فيه أنغولا مواجهة تحديات مرتبطة بتقلبات الأسعار وتراجع الإنتاج.

ووفق بيانات وزارة الموارد المعدنية والنفط والغاز، صدّرت أنغولا نحو 91 مليون برميل من النفط الخام بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، بانخفاض يقارب 11% على أساس سنوي.

وأوضح وزير الدولة لشؤون النفط والغاز، جوزيه باروسو، أن أسعار خام برنت شهدت خلال الفترة مسارًا متقلبًا مع ميل للانخفاض، إذ بلغ متوسط السعر نحو 69 دولارا للبرميل.

ورغم التراجع السنوي، أشار باروسو إلى أن الصادرات ارتفعت مقارنة بالربع الثاني من 2025 بنسبة 7.19% من حيث الحجم، و9.25% من حيث العائدات.

لكنه لفت إلى أن "التقلبات الجيوسياسية وتغيرات السوق" أثرت بشكل مباشر على الصناعة النفطية في البلاد.

تحديات السوق العالمية

وحذّر المسؤول الأنغولي من أن وفرة المعروض العالمي، خصوصًا من آسيا وإيران، قد تضغط أكثر على الأسعار، لكنه أكد التزام بلاده بالحفاظ على متوسط إنتاج يفوق مليون برميل يوميًا حتى عام 2030، رغم التراجع الطبيعي في الحقول القديمة.

كما ربط باروسو آفاق الربع الرابع بتطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا، إضافة إلى قرارات تحالف "أوبكبلس" التي رفعت أنغولا عضويتها منه عام 2024.

وقال "اليوم العرض أكبر من الطلب، لكن الأمور قد تتغير تبعًا للاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة".

وأظهرت البيانات أن الصين استحوذت على نحو 60% من صادرات النفط الأنغولي، تلتها الهند (8.6%)، ثم إندونيسيا (7.6%)، وإسبانيا (4.1%).

أما صادرات الغاز الطبيعي، فبلغت 1.6 مليون طن متري، معظمها من الغاز الطبيعي المسال، بعائدات قاربت 901 مليون دولار، ووجهت أساسا إلى الأسواق الآسيوية.