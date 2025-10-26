ترامب يتوقع إبرام صفقات "جيدة جدا" مع البرازيل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن يبرم اتفاقا تجاريا جيدا مع البرازيل بعد لقائه نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد.

وأضاف ترامب أنه ودا سيلفا "على وفاق تام"، وأن مسؤوليه، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، سيعملون على التفاوض على اتفاق، وتوقع التوصل إلى "اتفاق سريع".

وقال ترامب خلال اجتماع الزعيمين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "يجب أن نتمكن من إبرام صفقات جيدة لكلا البلدين".

من جانبه، قال دا سيلفا إنه يستطيع إعلان "أخبار سارة".

لا سبب للخلاف

وقال دا سيلفا: "لا سبب لأي نوع من الخلاف" بين البرازيل والولايات المتحدة، وإنه أعدّ جدول أعمال مكتوبا باللغة الإنجليزية لمناقشته مع الرئيس الأميركي.

كان الاجتماع هو أول لقاء رسمي بين ترامب ولولا، كما أنه أول تواصل مطول بينهما منذ تدهور العلاقات بشكل حاد عقب إعلان ترامب في يوليو/تموز الماضي فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات من أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

يُعدّ الاجتماع جزءا من مساعي الحكومة البرازيلية لحل الخلاف التجاري المستمر منذ أشهر، بعد أن سعى ترامب من دون جدوى إلى إيقاف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق وحليفه اليميني جايير بولسونارو في المحكمة العليا البرازيلية، من خلال الضغط بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات برازيلية رئيسية مثل القهوة واللحوم، وفرض المسؤولون الأميركيون لاحقا عقوبات أخرى وقيودا على تأشيرات القضاة والمسؤولين وعائلاتهم.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الأحد إنه يشعر "بحزن شديد" بشأن مصير بولسونارو، لكنه قال للصحفيين عندما سُئل عما إذا كانت هذه القضية ستكون جزءا من المحادثات: "ليس من شأنكم".

واستؤنفت المحادثات بين البرازيل والولايات المتحدة الشهر الماضي بعد لقاء قصير بين ترامب ولولا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك ما مهّد الطريق لاستئناف محادثات رفيعة المستوى بعد فترة من تجميد العلاقات.

موضوعات النقاش

بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والعقوبات، ركزت البرازيل بشكل رئيسي على توضيح الممارسات التجارية التي كانت هدفا لتحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأميركي، بما في ذلك تنظيم شركات التواصل الاجتماعي الأميركية العاملة في البلاد وسياسات صناعة الإيثانول.

إعلان

وفي حين أن نهج البرازيل كان انتظار إدارة ترامب لتحديد مطالبها قبل طرح مقترحاتها، تعمل برازيليا على إعداد مواد أساسية حول مجموعة من المواضيع التي قد تكون ذات صلة بالمحادثات، منها تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ومراكز البيانات، والمعادن الأساسية.

ويعتقد أن البرازيل تمتلك ثاني أكبر احتياطي من المعادن النادرة في العالم بعد الصين، مما قد يكون ورقة رابحة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وأبدى دا سيلفا استعداده لمناقشة فرص تعزيز تطوير المعادن الرئيسية المستخدمة في المركبات الكهربائية، وأنظمة الأسلحة المتقدمة، والأجهزة الطبية مع مختلف الأطراف، بما فيهم الولايات المتحدة.

وأمس قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب سيبحث سبل العمل على حل القضايا الثنائية بما في ذلك التجارة خلال اجتماعه مع دا سيلفا.

وأضاف روبيو "نعتقد أنه من المفيد للبرازيل على المدى البعيد أن تجعلنا الشريك المفضل في التجارة بدلا من الصين".