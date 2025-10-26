قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إنه بنهاية عام 2024، تم إنجاز 85% من أهداف "رؤية 2030" أو مضت قدما على الطريق الصحيح، وفق ما نقلت عنه رويترز.

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر منتدى فورتشن العالمي في الرياض "سأقدم لكم تحديثا سريعا، منذ إطلاق رؤية 2030. لقد حققنا تقدما ملحوظا في تحويل اقتصادنا ومجتمعنا. بنهاية عام 2024، تم إنجاز 85% من مبادراتنا أو كانت تسير على الطريق الصحيح، مع تحقيق معظم الأهداف أو تجاوزها".

ويعد هذا تحديثا نادرا يقدمه الفالح عن التقدم المحرز في الرؤية الاقتصادية للمملكة قبل المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار الذي ينطلق يوم الثلاثاء، لكنه لم يحدد ما الأهداف التي تم تحقيقها باستثناء قوله إن المقرات الإقليمية لما يصل إلى 675 شركة موجودة الآن في العاصمة السعودية، حسب رويترز.

ويعد تشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الرئيسية في الشرق الأوسط إلى الرياض أحد عناصر رؤية 2030.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن الاعتماد على النفط وجعلها مركزا عالميا للاستثمار والسياحة.

تغيرات مفصلية

في شأن الاستثمار العالمي، وصف الفالح عام 2025 بأنه "لحظة مفصلية"، قائلا إن "أسس الأعمال العالمية تتغير، بطريقة ما، وتُعاد صياغتها أمام أعيننا"، حسبما نقل عنه موقع فورتشن الأميركي.

ووصف "التحولات الجذرية الجيوسياسية"، والتجارة العالمية، والتكنولوجيا، وسلاسل التوريد، والطاقة، وحتى التركيبة السكانية، بأنها "تتضافر جميعها لإعادة تشكيل طريقة تفكير الشركات والدول وعملها، وكيفية تنافسها وخلق قيمة لأصحاب المصلحة فيها".

وقال الفالح إن ما يراه، عالم "يشعر فيه الجميع بالقلق" بشأن سلاسل التوريد التي لا تزال "مُثقلة" إلى أقصى حد، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء جائحة كورونا.

وأضاف "مرونة سلاسل التوريد للشركات والدول وصانعي السياسات والحكومات هي المهيمنة"، مشيرا أيضا إلى الاضطراب الرقمي كنقطة تحول رئيسية.

وتابع "وراء هذا، يكمن هاجس إنساني .. يحرك أفعال القادة اليوم: أعتقد أن الناس يبحثون عن شركاء يثقون بهم، بعيدين عن التعاملات التجارية قصيرة الأجل".

استثمار البحر الأحمر في مصر

من جانبه وفي شأن آخر، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال منتدى فورتشن غلوبال إن المملكة لديها بالفعل ما يكفي من الغرف الفندقية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، لكنها تركز على إضافة المزيد من المساحات الفندقية المحلية ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في منطقة مطلة على البحر الأحمر في مصر.

وتضع القاهرة خططا لاستثمار محتمل لتطوير منطقة رأس جميلة، وهي امتداد ساحلي خال إلى حد كبير بالقرب من مدينة شرم الشيخ، في أعقاب استثمار ضخم للإمارات لتطوير منطقة من ساحل البحر المتوسط في مصر.

وعند سؤال الوزير عن استثمار محتمل للسعودية، قال إن المملكة تعطي الأولوية لتطوير وجهات جديدة في الداخل، مثل مشروع البحر الأحمر الدولية، والذي يتضمن خططا لافتتاح 17 فندقا جديدا بحلول مايو/أيار المقبل.

وقال الخطيب إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أبلغ السعودية أن لديها بالفعل ما يكفي من غرف الفنادق لاستيعاب المشجعين المتوقع زيارتهم للمملكة لحضور بطولة كأس العالم 2034.

وأضاف "راجعوا عدد الغرف اليوم، ونحن مؤهلون، لكننا نضيف المزيد من الغرف ونضيف تجربة أفضل، على سبيل المثال، وجهات فاخرة".