أقالت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية (سوناطراك) رشيد حشيشي، وعينت نور الدين داودي، خليفة له، ليكون بذلك المدير الـ12 لعملاق الطاقة الأفريقي خلال 15 عاما.

وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية، فإن القرار صدر وفقا لمرسومين رئاسيين مؤرخين في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا التعيين يأتي في سياق "الديناميكية المتجددة التي يشهدها قطاع المحروقات والمناجم"، وتجسيدا للرؤية الإستراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون، الهادفة إلى "ترسيخ مكانة الجزائر كمزود طاقوي موثوق".

مرحلة جديدة

وأضاف أن مجمع سوناطراك، باعتباره "القلب النابض للاقتصاد الوطني"، مطالب بالانخراط في مرحلة جديدة من الإقلاع المؤسسي والابتكار التقني، خاصة في ظل التحولات العالمية العميقة في مجال الطاقة.

وشغل داودي، سابقا منصب رئيس وكالة تثمين موارد المحروقات، ما بين 2020 و2024، وهي هيئة حكومية تتولى مراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بالبحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج والتطوير في مجال النفط والغاز.

كما يمتلك الرئيس التنفيذي الجديد لسوناطراك خبرة 32 عاما في مجال استكشاف المحروقات، وفق إعلام محلي.

يشار أن رشيد حشيشي، عين على رأس سوناطراك، في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفا لمسؤولها الأسبق توفيق حكار، الذي أشرف عليها منذ فبراير/شباط 2020 حتى إقالته.

يعد داودي، الرئيس التنفيذي الثاني عشر لعملاق الطاقة الجزائري خلال 15 عاما.

وتعد سوناطراك أكبر مؤسسة في أفريقيا، وتصدرت التصنيف السنوي لـ"أفضل 500 مؤسسة أفريقية" الذي أجرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية في 2022.