على ماذا تبنى مكانة الدول؟.. أغيون الفائز بنوبل للاقتصاد يجاوب

في حواره مع صحيفة لوموند بعيد فوزه بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2025، قدّم الخبير الاقتصادي فيليب أغيّون قراءة جديدة لمفهوم القوة الاقتصادية، أعادت رسم العلاقة بين الابتكار والنفوذ الاقتصادي في عالم تحكمه التكنولوجيا.

فبينما كانت النظريات الكلاسيكية للنمو تنطلق من فكرة تراكم رأس المال والإنتاج المادي، طرح أغيّون تصورا مختلفا رأى فيه أن التقدم التكنولوجي أصبح الركيزة التي تُبنى عليها مكانة الدول في النظام العالمي الجديد.

وقد أطلق أغيون على منظومته الفكرية اسم "النمو الموجّه بالابتكار"، حيث يرى أن النمو الحقيقي لا يُقاس بعدد المصانع أو حجم الإنتاج، بل بمدى تحوّل الأفكار إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق إذ لا تُشكّل الموارد المادية معيارا للتمايز، بل تُصبح المعرفة والابتكار أدوات التنافس الرئيسية.

ويؤكد أغيون أن الدول التي تستثمر الآن في الفكر والتكنولوجيا هي التي ستملك القدرة على تحديد مستقبلها. ولا يقتصرالتحول في المفاهيم على أن تلك الدول الغنية بالمصانع والموارد الطبيعية ستتحول بشكل تلقائي إلى دول مالكة لأحدث التقنيات.

وإن التجربة الأميركية في وادي السيليكون، وتقدّم الصين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وصعود كوريا الجنوبية في الإلكترونيات الرقمية، كلها أمثلة حية تدل على أن الدول التي تبنّت الابتكار مكنت نفسها من النفوذ العابر للحدود. إذ لا تعتمد قوتها اليوم على صناعات قديمة، بل في الشبكات الذكية، والبرمجيات المتطورة، والبنى التحتية الرقمية التي تحكم حركة الاقتصاد العالمي.

ويفرض هذا التحول على الدولة كجهاز إداري أن تغيّر من دورها، فبدلا من أن تظل جهة منظمة للسوق، ينبغي أن تتحوّل إلى شريك في صناعة المعرفة، فأغيّون يدعو إلى "دولة الابتكار" التي تدعم البحث من البداية إلى النهاية، وتُهيئ البيئة التي تتيح للمبدعين المشاركة دون خوف من الفشل.

إعلان

العقد الجديد للابتكار وتحديات السيادة الرقمية

حتى لا تقتصر الحوافز على الضمانات فقط بل تصبح استثمارا إستراتيجيا، ولأن الابتكار لا يزدهر في عزلة، اقترح أغيون ما يسميه "العقد الجديد للابتكار" الذي يجمع بين الجامعات، والشركات، والجهات العامة، في شبكة تعاون تقوم على الثقة والتوازن بين المنافسة والعدالة الاجتماعية.

ويكمن مغزى هذه الفكرة في أن المجتمع الذي يتيح للفكر المبدع فرصة للتطبيق دون أي عقبات هو المجتمع الأكثر قدرة على الابتكار المستدام. أما الدول التي تقيد هذا العقد بالبيروقراطية أو الحَصْر الأكاديمي فستفقد تدريجيًا موقعها في سباق المعرفة.

ومع تبلور هذه الرؤية، ستتحول التكنولوجيا من عامل نمو إلى عامل سيادة، فالتفوق في الذكاء الاصطناعي أو السيطرة على تدفقات البيانات الكُبرى ليست مجرد ميزة اقتصادية فحسب، بل يعتبر معيارا للقوة من كافة النواحي السياسية والأمنية والتعليمية والصحية.

وفي هذا الإطار، يرى أغيّون أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة حقيقية بالرغم من قدراته المالية والصناعية الضخمة، فإن تأخره في الريادة التكنولوجية يجعله عرضة للتبعية الرقمية للولايات المتحدة الأميركية أو للصين.

ومن هنا أطلق أغيّون الدعوة إلى مشروع سيادي تقني أوروبي، يضمن استقلال البنى التحتية الرقمية وألا تكون أوروبا مجرد مستهلك للتكنولوجيا.

في نظر فيليب أغيون، فإن حصوله على جائزة نوبل، لهذا العام، يأتي كتعبير على الانتقال من الفكر الاقتصادي المادي إلى اقتصاد المعرفة الذي تُقاس قوته بسرعة التحول الرقمي، فالدول التي بدأت بدمج المعرفة في السياسات العامة وتبني شراكات بين القطاعين العام والخاص هي التي سترسم ملامح المستقبل المتطور لأن الابتكار لا قيمة له إذا بقي خارج دائرة التأثير المؤسسي والسياسي.

لكن قيادة التكنولوجيا ليست مسألة تقنية بحتة، بل مسألة ثقافة ومؤسسات، إذ يرى أغيون أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي تشجيع التفكير التجريبي، واحترام الفشل كجزء من طريق التعلم، وضمان حرية أكاديمية حقيقية، وخلق البيئة المولدة للابتكارات الحقيقية فالمجتمعات التي تكافئ الجرأة وتتيح الفرص للجميع، تملك القدرة على النمو المعرفي المستمر.

أما التي تقفل الأبواب أمام البحث أو تجعل التعليم حكرًا على نخبة، فتدريجيًا تحيل نفسها إلى تابع في الاقتصاد العالمي.

يختتم أغيّون رؤيته بالقول إن التحدي الأهم في العقد القادم هو التوفيق بين الانفتاح على التكنولوجيا وبين حماية السيادة الوطنية. فالعولمة الرقمية تقدّم فرصا غير مسبوقة للنمو والابتكار، لكنها تفتح ثغرات للتبعية والتأثر الخارجي.

ويؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى لامتلاك أدوات الابتكار وليس من أجل أن يبقى الأقوى اقتصاديا بل من أجل امتلاك مفاتيح القوة في هذا العالم سريع التغير.

بين الرفاه والابتكار

في تقرير لصحيفة ذي إيكونوميست البريطانية بعنوان "كيف تسحق أوروبا الابتكار"، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه اختبارا غير مسبوق في قدرته على المواءمة بين العدالة الاجتماعية والريادة التكنولوجية.

إعلان

فالنموذج الأوروبي التقليدي القائم على شبكات الحماية الواسعة ودولة الرفاه التي تضمن العيش الكريم للجميع، بات يصطدم بمحدودية قدرته على تحفيزالابتكار.

كما أن المخاوف من الكلفة الباهظة للفشل داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية جعلت روح المبادرة تتراجع، بينما تتقدم اقتصادات أكثر مرونة ككوريا الجنوبية والولايات المتحدة بفضل بيئات تشجع التجريب والمغامرة.

وهنا يرى فيليب أغيون أن الأزمة ليست في فكرة الرفاه ذاتها، بل في طريقة إدارتها، فالدول الأوروبية لن تكون في يوم من الأيام قادرة على الاكتفاء بتوزيع الموارد أو تعويض الخسائر، وبالتالي يتوجب عليها أن تتحول إلى مستثمر جدي في المستقبل.

أي أن عليها أن تلعب دور المحفز لا المراقب، وأن تعيد هيكلة إنفاقها العام ليصب في دعم رأس المال البشري والبحث العلمي والبنية التكنولوجية، بدل الاستمرار في نمط الإنفاق الاستهلاكي.

تلك هي الفلسفة التي تختزل مفهوم دولة الابتكار في فكر أغيّون، وهي دولة تخلق شروط المنافسة لا نتائجها، وتبني قدرة مجتمعية على التجدد الذاتي.

ويتطلب هذا التحول من أوروبا إعادة تقييم العلاقة بين الحماية والمخاطرة، فبدلا من أن تقتصر الدولة على حماية الوظائف كما في السابق، أصبح من الضروري أن تركز على حماية الأفراد بالتمكين والتدريب والتأهيل الدائم.

فالتعليم المستمر، وبرامج إعادة التكوين المهني، باتت أدوات أساسية للحماية في اقتصاد سريع التغير، ويمكن الاستفادة من التجربة الألمانية في دعم الصناعات التحويلية الذكية، ومن النموذج السويدي في تمويل المشاريع الخضراء، فهما يقدم كلاهما مثالا على كيفية تحويل منظومة الرفاه الاجتماعي إلى محرك للتغيير بدلا من أن تشكل عائقا أمامه.

وتبرز هنا فكرة "المخاطرة المشتركة" التي يطورها أغيّون كمبدأ لإصلاح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فالجهة الحكومية التي تمول الأبحاث والتجارب الأولية يجب ألا تكون مجرد جهة مانحة، بل شريكا في العائد الاقتصادي، سواء عبر صناديق استثمار مشتركة أو آليات ضرائب تعيد تدوير الأرباح في منظومة الابتكار.

ولا يلغي هذا النموذج السوق، بل يجعله أكثر كفاءة وعدلا من خلال توزيع المخاطر بطريقة متوازنة بين المجتمع والمستثمرين.

النمو الأخضر

أما ميدان التطبيق الأوضح لهذه الفلسفة، فهو التحول نحو "النمو الأخضر"، كما وضحت صحيفة فايننشال تايمز في تقريرها، إذ رأت أن المناخ الحالي يقدم لأوروبا تحديا مزدوجا يكمن في الحاجة إلى تجديد بنيتها الإنتاجية دون التضحية بمستوى المعيشة.

والسياسات الخضراء هنا لا يمكن أن تكون مجرد شعارات بيئية، بل يجب أن تصبح محركا لثورة تكنولوجية جديدة، وهذا لن يتحقق إلا بسياسات ضريبية تشجع الشركات على الابتكار في الطاقة النظيفة، وتعيد توجيه الدعم الحكومي من الوقود الأحفوري إلى التقنيات المستدامة فيما يشبه لحظة مفصلية حيث تتقاطع العدالة المناخية مع الابتكار الصناعي.

ولكن العقبة الأعمق ستظل سياسية، فالتغير الذي يدعو إليه أغيّون يصطدم بجدار البيروقراطية الأوروبية الراسخة، وبثقافة سياسية تميل إلى الحذر أكثر من المغامرة.

ولا تتحقق القيادة التكنولوجية، في رأيه، إلا حين تتحرر الدولة من الخوف من الفشل. يجب أن تصبح أوروبا قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، وأن تدرك أن الخسارة المرحلية في مشروع ابتكاري قد تكون ثمنا ضروريا لتحقيق الريادة المستقبلية.

فالتاريخ الاقتصادي للقارة يثبت أن فترات ازدهارها الكبرى جاءت عندما تجرأت على كسر الأنماط التقليدية، لا عندما تمسكت بها. فدولة الابتكار ليست نقيضا لدولة الرفاه، بل تطورا طبيعيا لها في عصر الاقتصاد المعرفي.

إعلان

فالمجتمع الذي يضمن لأفراده فرص التعلم والتجريب هو في جوهره مجتمع أكثر عدالة واستقرارا. لكن هذا الانتقال يتطلب شجاعة سياسية وفكرية، فبدونها ستظل أوروبا غارقة في رفاه يحمي الحاضر ويخنق المستقبل.

اختبار أوروبا في زمن الرقمنة

حسب تقرير لوكالة رويترز بعنوان "حاجة الاتحاد الأوروبي إلى السيادة الرقمية لا تعني الحمائية التجارية"، صرحت الحكومة الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتعزيز بنيته الرقمية بحيث لا يظل مستهلكا للتكنولوجيا بل شريكا فاعلا في إنتاجها، إذ أن الابتكار لم يعد خيارا بل ضرورة للسيادة الاقتصادية.

وفي فكر أغيّون، يعني هذا التحول أن أوروبا لا تكسب نفوذها بالثروات المادية، بل بالمراكز الرقمية التي تدير تدفّق البيانات والبنى التحتية الرقمية. فالدول التي تُبدع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنشئ باستمرار منصات بيانات محلية هي التي تمتلك القدرة على تحديد قواعد السوق.

ويثمن أغيون مبادرة الاتحاد الأوروبي لإنشاء صناديق لزيادة أعداد الشركات التقنية بقيمة مليارات اليوروهات والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في جميع مراحلها ولتصبح قادرة على المنافسة العالمية.

غير أن هذه المبادرات لا يمكن أن تحقق استقلالا رقميا فعليا ما لم تُدعَم بإطار تشريعي صارم يضمن بقاء التحكم في البيانات داخل القارة، فالتجارب السابقة أثبتت أن السياسات المتساهلة التي تسمح بتخزين المعلومات أو تشغيل الخدمات السحابية عبر شركات أجنبية تُضعف الموقف الإستراتيجي الأوروبي.

وفي هذا السياق، أعلنت مايكروسوفت هذا العام التزامها بتخزين بيانات عملائها الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي وإدارتها وفق قوانينه، وهي خطوة فُهمت على أنها استجابة مباشرة لتزايد القلق من التبعية الرقمية للشركات الأميركية.

ويتابع أغيّون موضحا أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تتحوّل السياسات الداعمة للابتكار إلى التزام مؤسسي طويل الأمد، يُرسّخ علاقة عضوية بين البحث العلمي والصناعة والقطاع العام.

فالمسألة ليست مجرد تمويل للشركات الناشئة، بل بناء منظومة رقمية أوروبية قادرة على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ملموسة، وتطوير بيئة تنظيمية تُحفّز الإبداع بدلًا من أن تُقيده. عندها فقط يمكن لأوروبا أن تنتقل من موقع المنافس المتأخر إلى صانعة المعايير في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي خطوة تعكس هذا الطموح، وجّهت مجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى في مجالات التكنولوجيا خطابا مفتوحًا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، طالبت فيه بإنشاء "صندوق البنية التحتية السيادية" لدعم القطاعات التقنية الحساسة، مثل الحوسبة الكمومية، وتصنيع الرقائق، والبنى السحابية، إلى جانب اعتماد سياسة "اشترِ أوروبيا" في المشتريات الحكومية.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن هذا المقترح يعكس إدراكا متزايدا لدى الشركات الأوروبية بأن الاعتماد على الخارج في المكونات الحيوية يهدد أمن أوروبا الرقمي وموقعها في المنافسة العالمية.

ويعزز هذا التوجّه ما ورد في تقرير "الإستراتيجية الرقمية الأوروبية 2025" الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي أشار إلى أن التحديات التي تواجه الريادة الرقمية للقارة تتمثل في تمزّق الأسواق الداخلية، والتعقيد التنظيمي، والاعتماد المفرط على جهات خارجية في قطاعات التكنولوجيا الأساسية.

وقد دعا التقرير إلى بناء سوق رقمية موحدة أكثر انفتاحا وتكاملا، تمكّن الشركات الأوروبية من العمل عبر الحدود بكفاءة وتنافسية عالية.

ويرى أغيون أن التغلب على هذه العقبات يتطلب أكثر من مجرد ضخ الأموال أو تعديل القوانين، بل إعادة صياغة علاقة الدولة بالتكنولوجيا نفسها.

فالدولة الأوروبية، في تصوره، ينبغي أن تصبح شريكا فاعلا في إنتاج المعرفة الرقمية، لا مجرد منظم أو مراقب، وعليها أن تضمن أن البيانات تُدار داخل حدودها وتُستخدم لصالح مواطنيها، وأن تكون البنى التحتية الرقمية ملكًا عامًا يخدم التنمية لا أداة في يد شركات خارجية.

ويحذر أغيون بأن الاتحاد الأوروبي إن لم ينجح في هذا التحول فسيجد نفسه رهينة لمن يصنع التكنولوجيا ويحدد شروط استخدامها من خارج حدوده.