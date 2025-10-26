رويترز: الشرع سيحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

ذكر مصدران مطلعان أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر ويلقي كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي في الرياض هذا الأسبوع، وذلك في أحدث جهوده لإعادة سوريا إلى الساحة الدولية بعد حرب استمرت 14 عاما.

وقال المصدران -وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما- إن من المقرر أن يلقي الشرع يوم الثلاثاء المقبل كلمة في المؤتمر.

ولم ترد الرئاسة السورية ولا مركز التواصل الحكومي السعودي على طلبات للتعليق بعد.

ومنذ تولي الشرع السلطة عقب إطاحة بشار الأسد قبل نحو 10 أشهر، أجرى سلسلة من الرحلات الخارجية في وقت تسعى فيه حكومته الانتقالية إلى إعادة علاقات سوريا مع القوى العالمية التي تجنبت دمشق خلال حكم الأسد.

وتضطلع السعودية بدور رئيسي في هذه العملية.

ففي مايو/أيار الماضي، استضافت الرياض اجتماعا تاريخيا بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد بالرئيس السوري وقال إن واشنطن سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا للمساعدة في منح البلاد فرصة لإعادة الإعمار.

وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار.

وسيخاطب الشرع -الذي حث القوى العالمية مرارا على الإسهام في إعادة الإعمار- مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة في المؤتمر الذي سيعقد في الرياض.