ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا بعد إعلان "ريغان"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -وهو على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى ماليزيا- عزمه زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% "فوق ما تدفعه حاليا"، وذلك بعد أيام قليلة من إنهائه المحادثات التجارية مع أوتاوا بسبب بث ما وصفه ترامب بإعلان مضلل.

وأعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية في منشور على موقع "تروث سوشيال" مساء أمس السبت، مشيرا إلى إعلان بثته حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية يتضمن مقطعا مصورا للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، وهو أيقونة للجمهوريين، يقول فيه إن الرسوم الجمركية تسبب حروبا تجارية وكارثة اقتصادية.

وفي محاولة منه لتدارك الأمر، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أول أمس الجمعة إن كندا مستعدة لاستئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن كندا تخضع حاليا لرسوم أساسية أميركية بنسبة 35%، غير أن معظم السلع الكندية لا تشملها تلك النسبة بفضل الإعفاءات الممنوحة بموجب اتفاقية شمال أميركا التي تشمل كلا من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

غير أن منتجات الصلب والألمنيوم لا تستفيد من هذا الإعفاء، إذ تخضع لرسوم أميركية بنسبة 50% على المعادن الأجنبية، في حين أن السيارات والشاحنات المصنوعة في كندا لا تُعفى بالكامل من رسوم ترامب البالغة 25% على معظم السيارات المستوردة.

وقالت كانديس لينغ رئيسة غرفة التجارة الكندية في أوتاوا في بيان "الرسوم الجمركية بأي مستوى تُعد في المقام الأول ضريبة على أميركا نفسها، ثم على تنافسية أميركا الشمالية ككل. نأمل أن تُحل هذه التوترات عبر القنوات الدبلوماسية ومزيد من التفاوض".

ولم يتضح ما هي السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض هذه الرسوم الإضافية على الواردات الكندية. ولم يعلن البيت الأبيض حتى الآن موعد سريان الزيادة البالغة 10%، وما إذا كانت ستطبق على جميع السلع الكندية.

وتضرر الاقتصاد الكندي بشدة من رسوم ترامب الجمركية، ويحاول رئيس الوزراء الكندي العمل مع ترامب لخفضها.

يشار إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية تذهب إلى الولايات المتحدة، وتعبر الحدود سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.6 مليارات دولار كندي (2.7 مليار دولار أميركي) يوميا.