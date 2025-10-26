الممثل التجاري الأميركي: المحادثات مع الصين مهدت للقاء بين ترامب وشي

قال كبير المبعوثين التجاريين لواشنطن في كوالالمبور اليوم الأحد إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مهدت الطريق لعقد "اجتماع مثمر" بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مما يزيد الآمال في التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

والتقى الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت مع خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جولة خامسة من المناقشات بالحضور الشخصي منذ مايو/أيار الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تهدئة الحرب التجارية.

وقال جرير لدى خروجه من المحادثات لمقابلة ترامب "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حيث سيعقد الزعيمان اجتماعا مثمرا للغاية".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية للصحفيين في كوالالمبور اليوم الأحد إن المحادثات التي استمرت يومين سعيا لتجنب تصعيد الحرب التجارية قد اختتمت.

ويتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير على سلع بالغة الأهمية من بينها معادن نادرة.

محادثات بناءة

وأمس السبت قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن المحادثات التجارية بين بلاده والصين في كوالالمبور كانت "بناءة" في يومها الأول، ومن المتوقع استئنافها صباح الغد.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الإجراءات التجارية الأخيرة، واتفقا على مواصلة المحادثات الفنية المتعلقة بتعديلات الرسوم الجمركية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.

وبيّن أن الوفد الأميركي أكد على أهمية توفير فرص متكافئة للشركات الأميركية، مشددا على أن أي إطار تجاري مستقبلي يجب أن يكون "عادلا وقابلا للتنفيذ".

إعلان

وكان كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين قد عقدوا محادثات في كوالالمبور أمس في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وترتيب اجتماع بين ترامب ونظيره الصيني.

وسيحاول المسؤولون تمهيد الطريق أمام ترامب وشي للاجتماع الخميس المقبل في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) في كوريا الجنوبية.

وقبيل بدء المحادثات، غادر ترامب واشنطن لبدء جولة آسيوية، وقال إنه يرغب في مناقشة عدة قضايا مع شي. وجولة ترامب تستغرق 5 أيام وتشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.