أغنى رجل في أفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا الأكبر بالعالم

أعلن أغنى رجل في أفريقيا، آليكو دانغوت -اليوم الأحد- أن أكبر مصفاة في القارة والواقعة في نيجيريا، ستضاعف طاقتها الإنتاجية إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات، مما يجعلها "أكبر مصفاة في العالم".

وقال دانغوت، مالك المصفاة، في مؤتمر صحفي عُقد في لاغوس "نضاعف إنتاجنا لأكثر من الضعف… من 650 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل".

وأضاف رجل الأعمال النيجيري "هذا سيجعلها أكبر مصفاة" في العالم، متجاوزة مصفاة جامناغار الهندية.

وبسعة 1.4 مليون برميل يوميا، ستكون الطاقة الإنتاجية الجديدة للمصفاة كبيرة بما يكفي لمعالجة كل إنتاج نيجيريا الحالي من النفط الخام البالغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وقبل افتتاح مصفاة دانغوت الخاصة العام الماضي، كانت نيجيريا تستورد معظم احتياجاتها من الوقود، على الرغم من موقعها كأكبر منتج للنفط في أفريقيا.

وبعد سنوات من الإهمال وسوء إدارة المصافي المملوكة للدولة، أحدث دانغوت تغييرا في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعاني الفساد، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين للمستهلكين.

وأكد دانغوت أن "هذا التوسع يعكس ثقتنا بمستقبل نيجيريا، وإيماننا بإمكانات أفريقيا، والتزامنا ببناء استقلال قارتنا في مجال الطاقة".

وبدأت المصفاة التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار والواقعة على مشارف لاغوس عملياتها في يناير/كانون الثاني 2024، وتستهدف إنهاء استيراد البلاد، التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، منتجات بترولية مكررة.

وقبلها، كانت نيجيريا تصدّر النفط في شكل خام، وتستورده بعد التصفية بأسعار باهظة الثمن، مما يستنزف الاقتصاد الوطني، وفقا للمحلّلين الاقتصاديين.