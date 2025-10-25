ماليزيا تسعى لإقناع ترامب بإعفاء رقائقها من الرسوم الجمركية

قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوالالمبور، كشفت ماليزيا عن مفاوضات تجري مع واشنطن تهدف إلى إعفاء صادرات الرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية الأميركية، في خطوة قد تمهّد أيضا لاتفاق جديد حول المعادن النادرة.

وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول عزيز في مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية إن "الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق الماليزية صفر حاليا، وآمل أن تبقى كذلك، فهو سوق مهم جدا بالنسبة لماليزيا".

وتخضع ماليزيا حاليا لرسوم بنسبة 19% على صادراتها إلى أميركا، بينما يدرس ترامب فرض رسوم قد تصل إلى 300% على الرقائق وأشباه الموصلات، وهو ما وصفه الوزير الماليزي بأنه "أمر مقلق"، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل ثالث أكبر سوق لصادرات الرقائق الماليزية.

اتفاق محتمل في المعادن النادرة

وأشار زافرول عزيز خلال قمة أعمال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى أن بلاده قد توقع اتفاقا للمعادن النادرة مع أميركا يوم غد الأحد خلال زيارة ترامب المرتقبة، قائلا: "إنها احتمال قائم".

وأوضح الوزير أن بلاده تسعى لتعزيز موقعها في مجال تعدين ومعالجة عناصر الأرض النادرة، التي تشكل مكونات أساسية في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء.

وأضاف أن ماليزيا ستواصل التعاون مع شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للمشاركة في هذا القطاع، بينما أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في وقت سابق من الشهر الجاري أن صندوق الثروة السيادي "خزنة ناسيونال" سيشارك شركات عالمية في تطوير مشاريع المعالجة النهائية لتلك المعادن.