اقتصاد|شفافية|جنوب أفريقيا

إزالة 4 دول أفريقية من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

GENEVA, SWITZERLAND - SEPTEMBER 03: Rick McDonell, Executive Secretary Financial Action Task Force, speaks during the Financial Integrity & Transparency In Sport Forum (FITS FORUM), hosted by the International Centre for Sport Security (ICSS) on September 3, 2015 in Geneva, Switzerland. (Photo by Aurelien Meunier/Getty Images For ICSS)
ريك ماكدونيل الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي خلال منتدى النزاهة والشفافية المالية بالرياضة في جنيف (غيتي إيميجز)
Published On 25/10/2025
|
آخر تحديث: 16:11 (توقيت مكة)

حفظ

أزالت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال كلًا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة.

وقالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا -أمس الجمعة- إنها قررت إزالة الدول الأربع بعد "زيارات ميدانية ناجحة" أظهرت "تقدمًا إيجابيًا" في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - MAY 31: Women collect clean water at an informal settlement in Alexandra township on May 31, 2024 in Johannesburg, South Africa. South Africa's national and provincial elections were held on Wednesday to elect a new National Assembly and provincial legislature in each of the nine provinces, parties campaigned predominantly on the promises of addressing issues of unemployment, electricity, water shortages, corruption, high crime rates and economic inequality. Results will be officially announced on June 2. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الفساد مسؤول عن الكثير من المشكلات الاقتصادية لما يسببه من سوء توزيع الموارد (غيتي إيميجز)

وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجة تلك النواقص.

ووصفت رئيسة مجموعة العمل المالي إليسا دي أندا مادرازو إزالة الدول الأربع من القائمة بأنها "قصة إيجابية للقارة الأفريقية".

وأوضحت أن جنوب أفريقيا حسّنت أدواتها لرصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما نيجيريا فقد أنشأت آليات أفضل للتنسيق بين الوكالات، ومن جانبها زادت موزمبيق من تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، كما حسّنت بوركينا فاسو الرقابة على المؤسسات المالية.

وكانت نيجيريا وجنوب أفريقيا قد أُدرجتا في القائمة عام 2023، وقد سبقتها موزمبيق عام 2022، وبوركينا فاسو عام 2021.

ورحب مسؤولو الدول الأربع بالقرار الذي يعني أنها لن تكون خاضعة بعد الآن للمراقبة المشددة من قبل هذه المنظمة.

وقال رئيس البلاد بولا أحمد تينوبو إن إزالة بلاده من القائمة تمثل "محطة بارزة في مسيرة نيجيريا نحو الإصلاح الاقتصادي، والنزاهة المؤسسية، والمصداقية العالمية" في وقت ذكرت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية أنها عملت بجدية "وفق خطة عمل من 19 نقطة" لإثبات التزامها بالإصلاحات.

LONDON, ENGLAND - MAY 12: (L-R) World Bank President Jim Yong Kim, Sarah Chayes, U.S. Secretary of State John Kerry, British Prime Minister David Cameron and Nigeria President Muhammadu Buhari take part during a panel discussion at the international anti-corruption summit on May 12, 2016 in London, England. Leaders from many of the worlds nations are gathering in London for the summit, which is aimed at stepping up action to tackle the problem of corruption. (Photo by Frank Augstein - WPA Pool/Getty Images)
جلسة نقاش بقمة مكافحة الفساد في لندن لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة مشكلة الفساد (غيتي إيميجز)

كما عبّر مفوض هيئة الإيرادات بجنوب أفريقيا إدوارد كيسويتر عن ترحيبه بالتحديث، لكنه أشار إلى أن "إزالة التصنيف الرمادي ليست خط نهاية، بل محطة في رحلة طويلة نحو بناء منظومة مالية قوية ومرنة".

إعلان

ولم يصدر تعليق فوري من قادة كل من بوركينا فاسو، وموزمبيق رغم أن مسؤولين لدى الأخيرة أبدوا تفاؤلًا منذ أشهر بشأن إزالة بلادهم من القائمة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وزيرة المالية كارلا لوفيرا إن موزمبيق "لا تعمل فقط على الخروج من القائمة الرمادية بل تسعى إلى أن تُظهر تقييمات مجموعة العمل المالي عام 2030 واقعًا مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي تم رصده عام 2021" وفق ما نقلته صحيفة "موزمبيق نيوز" حينها.

وقد تعهد أكثر من 200 بلد حول العالم بالامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي التي تراجع جهودهم في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل الأسلحة.

وتضم "القائمة السوداء" للمنظمة حاليًا كلًا من إيران وميانمار وكوريا الشمالية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان