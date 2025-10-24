ردا على ترامب.. كندا مستعدة لاستئناف المفاوضات التجارية مع أميركا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة حين تكون جاهزة، مضيفا أن كندا لا تستطيع التحكم في سياستها التجارية مع جارتها الجنوبية.

ويأتي تصريح كارني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس إيقاف محادثات التجارة مع كندا، وذلك بعد استخدام إعلان سياسي في مقاطعة أونتاريو الكندية لمقطع للرئيس الأميركي الجمهوري الراحل رونالد ريغان قال خلالها إن الرسوم الجمركية تؤدي إلى حروب تجارية وكوارث اقتصادية.

وقال كارني قبل مغادرته أوتاوا متوجها إلى كوالالمبور في ماليزيا في أول زيارة رسمية له إلى آسيا "يعمل زملائي مع نظرائهم الأميركيين على مفاوضات بناءة ومفصلة، ​​ومناقشات حول قطاعات محددة، الصلب والألمنيوم والطاقة".

وأضاف "نحن على أهبة الاستعداد للاستفادة من هذا التقدم".

وأوضح رئيس الوزراء أن كندا قادرة على إدارة شراكات وفرص جديدة، بما في ذلك مع "عمالقة الاقتصاد في آسيا"، التي تتمحور حولها زيارته.

وكتب ترامب أمس على منصة تروث سوشيال "بالنظر لسلوكهم السافر تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا".

وأضاف "أعلنت مؤسسة رونالد ريغان للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية".

وأكد أن الإعلان صُمم "للتدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية" التي من المقرر أن تُصدر حكمها في وقت لاحق بشأن رسومه الجمركية الدولية الشاملة.

اتفاقية التجارة الحرة

ورغم أن نحو 85% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية فإن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات كان لها تأثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

إعلان

ويُجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام المقبل بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية وسيلة ضغط على عدد من دول العالم، وأدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.