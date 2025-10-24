تقرير: خفض الرسوم الأميركية سيعوض تحول الهند عن النفط الروسي

توقعت مؤسسة نومورا القابضة اليابانية أن تعوض المكاسب التجارية المحتملة من خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الهندية الأثر السلبي لتحول نيودلهي عن النفط الروسي، وذلك بعد الضغوط المتزايدة من واشنطن لوقف استيراد الخام من موسكو، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

وقالت الوكالة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرر مطالبة الهند مرارًا بإنهاء مشترياتها من النفط الروسي، في حين يرى خبيرا نومورا، سونال فارما وأوروديب ناندي، أن الاستجابة لهذه الضغوط قد تمهد الطريق أمام اتفاق تجاري جديد مع واشنطن يتضمن خفض الرسوم المفروضة على السلع الهندية.

مكاسب تجارية محتملة تفوق الخسائر النفطية

ويرى خبيرا نومورا أن خفض معدل الرسوم الجمركية إلى ما دون متوسط دول رابطة آسيان البالغ 19-20% سيسهم في استعادة القدرة التنافسية للصادرات الهندية كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والجلود والمنتجات الصناعية الخفيفة.

وتوقعت المؤسسة أن يتم إلغاء الرسم العقابي البالغ 25% على واردات النفط الروسي بعد نوفمبر/تشرين الثاني، في حين سيظل الرسم المقابل على الصادرات الأميركية قائما حتى نهاية السنة المالية في مارس/آذار المقبل.

وبحسب تقديرات نومورا، فإن تقلص الفارق بين أسعار النفط الروسي والعالمي إلى نحو 1.8-2.2 دولار للبرميل يجعل الأثر المباشر لهذا التحول ضئيلا، أي ما يعادل 0.04% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تكمن الخطورة الأكبر في "الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية".

تداعيات الطاقة وتحدي الإمدادات

وتشير بيانات منصة كبلر إلى أن روسيا كانت المورّد الأول للهند منذ عام 2023، إذ استوردت نيودلهي حتى الآن نحو 1.8 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 36% من وارداتها النفطية الإجمالية.

ومع العقوبات الأميركية الأخيرة على شركتي روسنفت ولوك أويل، فإن المصافي الهندية الكبرى تستعد لتقليص وارداتها من النفط الروسي إلى مستوى شبه صفري، ما سيجبرها على العودة إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة كمصادر بديلة.

إعلان

وقالت بلومبيرغ إن هذا التحول سيرفع كلفة الطاقة عالميا، مع اتجاه المنتجين في الخليج إلى زيادة الأسعار لتعويض الفجوة الروسية.

ووفق تقديرات غوراف كابور، كبير الاقتصاديين في بنك إندوس إند، فإن "استيراد النفط من أميركا سيكون مكلفا بسبب ارتفاع تكاليف النقل"، مؤكدا أن الهند تواجه تحديا حقيقيا في تأمين احتياجاتها من الطاقة بعد سنوات من الاعتماد على الخام الروسي الرخيص.

وأضاف كابور أن المسألة تتعلق بأمن الطاقة القومي، مشيرا إلى أن نيودلهي مطالَبة بإيجاد بدائل سريعة ومستقرة للإمدادات في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.

أثر محدود على التضخم والنمو

ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، نقلت بلومبيرغ عن محللين أن تأثير التحول على التضخم سيكون محدودا، إذ لا يزال مؤشر أسعار المستهلك دون 2%، أي عند الحد الأدنى لهدف بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) البالغ 2-6%.

وبحسب تقديرات بنك الاحتياطي الهندي، فإن زيادة فاتورة النفط بنسبة 10% قد ترفع التضخم بنحو 0.3 نقطة مئوية وتخفض النمو بمقدار 0.15 نقطة مئوية، بافتراض انتقال كامل للتكاليف إلى الأسعار المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس ترامب قال الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغه بأن الهند ستتوقف تدريجيا عن شراء النفط من روسيا، لكنه أوضح أن التحول سيكون عملية تدريجية ومعقدة، بينما لم تصدر الحكومة الهندية تعليقا رسميا حول ذلك حتى الآن.