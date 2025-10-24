رئيسة المكسيك: المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة "متقدمة جدا"

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الجمعة، أن المفاوضات التجارية بين بلادها والولايات المتحدة "متقدمة جدا"، وذلك عقب إعلان نظيرها الأميركي دونالد ترامب قطع المحادثات التجارية مع كندا، شريكتهما في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وقالت شينباوم -في مؤتمر صحفي- إن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد "سيتوجه الأسبوع المقبل لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك) في كوريا الجنوبية، حيث سيعقد اجتماعات أخرى مع إدارة الرئيس ترامب".

وردت شينباوم على أسئلة الصحفيين حول تداعيات الخلافات بين أوتاوا وواشنطن على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، قائلة "سننتظر".

وأعلن ترامب إنهاء محادثات بلاده التجارة مع كندا مساء الخميس في تحوّل مفاجئ لموقفه بسبب حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية موّلتها مقاطعة أونتاريو الكندية، في حين حاول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تهدئة الوضع اليوم الجمعة.

وأعربت شينباوم عن تفاؤلها بإمكان إبرام وزير الاقتصاد "بعض الاتفاقات" مع الفريق الأميركي في كوريا الجنوبية.

وقالت "نحرز تقدما جيدا جدا في درس النقاط التي أثاروها ويعتبرونها عقبات أمام اتفاقية التجارة. ولا نعتبر غالبيتها على هذا النحو".

وفي الشهر الماضي وخلال زيارة رسمية للمكسيك قام بها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، دعت الدولتان إلى اتفاقية تجارة حرة أكثر "إنصافا" و"فعالية" في أميركا الشمالية، بينما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جارتيه وشريكتي بلاده تجاريا.