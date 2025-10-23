العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا ترفع النفط 5%

قفزت أسعار النفط بنحو 5% -اليوم الخميس- مواصلةً المكاسب من الجلسة الماضية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرئيستين "روسنفت" و"لوك أويل" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 4.92% إلى 65.56 دولارا، في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.08% إلى 61.47 دولارا.

وذكر أولي هانسن رئيس إستراتيجية السلع الأولية في "ساكسو بنك" أن أسعار الخام قفزت بعد بدء تطبيق العقوبات الأميركية، وستحتاج بذلك المصافي (في الصين والهند) إلى البحث عن مصادر بديلة للخام لتجنب الاستبعاد من النظام المصرفي الغربي.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا عقوبات على "روسنفت" و"لوك أويل" الأسبوع الماضي، كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ19 من العقوبات على موسكو بسبب الحرب والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وبعد الإعلان مباشرة عن العقوبات الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة لخاميْ برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل، مدعومة أيضا بانخفاض مفاجئ في المخزونات الأميركية.

رد فعل الهند

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في "يو بي إس" إن تأثير العقوبات على أسواق النفط سيعتمد على رد فعل الهند، وما إذا كانت روسيا ستجد مشترين آخرين.

وتوقعت مصادر نفطية اليوم أن تقلص شركات التكرير الهندية وارداتها من النفط الروسي بشكل حاد بسبب العقوبات الجديدة، وأصبحت نيودلهي أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

وقال مصدران مطلعان إن شركة ريلاينس إندستريز الخاصة، وهي أكبر مشتر للنفط الروسي بالهند، تعتزم تقليل وارداتها أو وقفها تماما.

لكن تشكك السوق -بشأن ما إذا كانت العقوبات الأميركية ستؤدي فعلا لتحول جوهري في المعروض- قد حدّ من مكاسب النفط.

وشهدت أسعار النفط انخفاضات على مدى الشهر المنقضي بسبب مخاوف من تخمة المعروض بعد زيادات من أوبك بلس للإنتاج.

وعلى صعيد الطلب، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مع زيادة أنشطة التكرير وقوة الطلب.