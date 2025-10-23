سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع نهاية الأسبوع

بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، وذلك مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي بالسوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارا عند البيع و1415.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1425 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1419 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1417.5 دينارا، وسعر الشراء 1413.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1420 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1415 دينارا.

بلغ سعر البيع 1417.5 دينارا، وسعر الشراء 1413.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1420 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1415 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1417.5 دينارا للبيع و1412.5 دينارا للشراء في تعاملات اليوم، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1419.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1414 دينارا.

سعر صرف الدينار بالتعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

كساد العطلة والإنفاق الانتخابي

أكد الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الحياني التذبذب الملحوظ في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، والذي شهد ارتفاعاً في قيمة الدينار بنهاية الأسبوع، ووصفه بأنه أمر طبيعي ومؤقت.

وقال الحياني -خلال حديثه مع الجزيرة نت- إن هذا التباين المحدود "لا يعطي مؤشراً حقيقياً على تراجع مستدام للدولار" بل يعود بشكل أساسي إلى دخول سوق العملات فترة الكساد أو قلة النشاط خلال يومي العطلة الأسبوعية، حيث يقل حجم التداول المعروض والطلب.

وفي سياق تحليله لأسباب الضغط الذي أدى إلى حصر سعر الدولار، أشار الحياني إلى نقطتين:

التأثير المؤقت لقرب الاستحقاقات الانتخابية، إذ أدى ضخ مبالغ ضخمة من العملة المحلية (الدينار) بالأسواق -من قبل المرشحين لتغطية حملاتهم الانتخابية- إلى زيادة العرض المحلي للنقد، مما ساعد في حصر سعر الدولار نسبياً بشكل مؤقت.

إجراءات "المركزي" والجهود المستمرة التي يتخذها لتشديد عمليات تحويل العملة ومنع التهريب كان لها التأثير الواضح والملموس على ضبط إيقاع سعر الصرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساعدت في تحقيق استقرار نسبي بعيداً عن التقلبات الشديدة التي كانت تشهدها الأسواق السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أعرب الحياني عن تفاؤله الحذر، قائلاً "نتوقع أن يستمر هذا الاستقرار النسبي في سعر الصرف للفترات المقبلة، طالما لم تحصل أي تداعيات أمنية أو سياسية داخلية أو إقليمية قد تؤدي إلى خلط أوراق المنطقة عموماً والعراق خصوصاً".

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار