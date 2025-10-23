نشتري أم نبيع؟.. مغردون في حيرة بعد هبوط أسعار الذهب

تباينت آراء المغردين حول تراجع أسعار الذهب بين من اعتبره فرصة للشراء ومن رآه هبوطا مؤقتا للأسعار، في حين دعا آخرون للحذر من المضاربة وسط تقلبات السوق وعدم استقرار الأسعار.

فقد شجع التراجع المفاجئ في أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كثيرين على شرائه، ظنا منهم أنه الاستثمار الآمن الذي يحفظ قيمة النقد.

لكن الهبوط المفاجئ خفّض من سعر الأونصة بنسبة وصلت إلى 8.3% أي 4017 دولارا بدلا من 4381 دولارا، وهو سعره قبل أيام فقط، ليسجل أكبر انخفاض يومي له منذ 12 عاما.

ويأتي هذا الهبوط خلافا لتوقعات المستثمرين الذين رجحوا تضاعف الأسعار، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 60% منذ بداية العام.

وحسب خبراء الاقتصاد، فإن تراجع أسعار الذهب يعد "تصحيحا تقنيا طبيعيا لأسعار الذهب" بعد الارتفاع الاستثنائي في الأسعار.

وعزوا سبب الانخفاض المفاجئ لـ3 أسباب رئيسية:

رغبة المستثمرين في جني الأرباح بعد وصول الأسعار إلى ذروة الشراء.

ارتفاع سعر الدولار بنسبة 0.4% مما قلل الطلب على الذهب.

التفاؤل باتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبكين، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ورغم التراجع، سجل الذهب انتعاشا جزئيا -اليوم الخميس- بارتفاع نسبته 2.5% ليصل إلى 4119 دولارا للأونصة، مما زاد من حيرة المستثمرين بين الشراء والبيع.

تشجيع وتخوف

ورصدت حلقة (2025/10/23) من برنامج "شبكات" تفاعل المغردين مع تذبذب أسعار الذهب بين الصعود والهبوط المفاجئ، فرأى بعضهم أن هبوط الذهب مؤقت، واعتبره آخرون فرصة للشراء، فضلا عن تحذير آخرين من التداول وسط التذبذب الحالي.

واعتبر الناشط "العنقري" أن الانخفاض في الذهب مؤقت لأن الأسباب الداعمة لارتفاع الذهب، مثل أزمة الديون الأميركية، ما زالت قائمة، فعلّق:

مجرد استراحة قصيرة نظرا لأن الظروف التي دفعت الأسعار للارتفاع لم تتغير.. وأهمها القلق من معالجة ديون أميركا المرتفعة جدا

أما حساب يحمل اسم (مستر ماكس)، فيرى أن تراجع الأسعار فرصة للمستثمرين لزيادة حيازاتهم من الذهب فكتب:

أعتقد أن كل تصحيح للذهب حاليا هو فرصة لمستثمري الذهب لتزويد كمياتهم

ومن وجهة نظر الناشط عبد الله، فإنه لا خسارة في الذهب كملاذ آمن إلا "إذا كان استثمارا سريعا وقصير الأمد"، فعلّق:

لا خسائر في الذهب كملاذ آمن إلا إذا كان استثمارا سريعا وليس بعيد المدى

وفي المقابل، قدّم الناشط محمد نصيحة للمتداولين بتجنب المضاربات في ظل تقلبات السوق الحالية فقال:

يفترض أن يبقى المتداول بعيدا عن جنون التذبذب الحالي.. والله عاد يرتفع السوق أو ينزل.. مش بكيف أحد

وقد رفع كل من "بنك أوف أميركا" و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي توقعاتهما لأسعار الذهب، إذ رجحا تواصل الارتفاع ليصل إلى نحو 5 آلاف دولار للأونصة بحلول عام 2026، في ظل استمرار المخاوف من التضخم وتراجع الثقة بالأسواق العالمية.