رئيس ملاوي يعلن مجانية التعليم ويطمئن مواطنيه بشأن أزمة الغذاء

أعلن رئيس ملاوي بيتر موثاريكا عن اعتماد مجانية التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية ابتداء من يناير/كانون الثاني 2026، مؤكدا في الوقت نفسه أن حكومته بصدد استيراد 200 ألف طن من الذرة من زامبيا المجاورة لتغطية احتياجات أكثر من 4 ملايين مواطن يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وجاءت تصريحات موثاريكا -الذي أدى اليمين الدستورية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري رئيسا سابعا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي- خلال مشاركته في مهرجان ثقافي سنوي لشعب "لوموي" في مقاطعة ثيولو جنوب البلاد.

وقال الرئيس الملاوي إن التعليم يمثل "مفتاح التنمية الوطنية"، داعيا أولياء الأمور إلى الحرص على التحاق جميع الأطفال في سن الدراسة بمقاعد التعليم.

وأضاف "لن يكون أمام الآباء أي عذر لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، نريد لأطفالنا أن يتعلموا، لأنه من دون تعليم لا يمكن أن تكون هناك تنمية".

وفي ما يتعلق بأزمة الغذاء، طمأن موثاريكا مواطنيه بأن حكومته استكملت الترتيبات اللازمة لتأمين الإمدادات، مشيرا إلى أنه أوفد وزير الزراعة إلى زامبيا لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة استيراد الذرة.

سياق أوسع

وتأتي هذه الوعود في وقت تواجه فيه ملاوي تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، أبرزها تزايد معدلات الفقر واعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة التقليدية التي تتأثر بتقلبات المناخ.

ويرى مراقبون أن الجمع بين مجانية التعليم وضمان الأمن الغذائي يمثل اختبارا مبكرا لسياسات الرئيس الجديد وقدرته على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة.