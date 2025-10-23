اقتصاد|إسرائيل

تدهور سوق الإسكان الإسرائيلي مع توقعات باستمرار الأزمة حتى 2026

Concept: real estate in Israel. Construction of a modern apartment building. and the flag of Israel. Buying a home in the Middle East.; Shutterstock ID 2283512251; purchase_order: aj net; job: ; client: ; other:
سوق العقارات في إسرائيل يدخل مرحلة انكماش تاريخية تضرب الأسعار والمطورين معا (شترستوك)
Published On 23/10/2025
آخر تحديث: 08:20 (توقيت مكة)

تواجه سوق العقارات السكنية في إسرائيل أسوأ ركود منذ عقود، مع استمرار انهيار المبيعات وارتفاع معدلات العجز المالي بين المطورين العقاريين، بحسب ما أكده تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز معالوت".

التقرير أوضح أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 28% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط ارتفاع حاد في معدلات الفائدة وتشديد بنك إسرائيل على العروض الترويجية.

وفي المقابل، ارتفع مخزون الوحدات غير المباعة إلى 82 ألف وحدة بنهاية يوليو/تموز، في مستوى قياسي يعكس جمود الطلب وتكدّس المعروض.

Palestinians work on a construction site in the Jewish West Bank settlement of Gitit in the Jordan Valley January 1, 2014. A panel of Israeli cabinet ministers endorsed proposed legislation on Sunday to annex an area of the occupied West Bank likely to be the eastern border of a future Palestinian state. The Jordan Valley region of the West Bank which Israel captured in a 1967 war and Palestinians seek as part of their future state, has been a focus of recent disagreement. Palestinians reject Israel's demand to maintain a security presence there. REUTERS/ Baz Ratner (WEST BANK - Tags: POLITICS REAL ESTATE BUSINESS)
الشركات العقارية تواجه أزمة سيولة خانقة تهدد بزيادة حالات الإفلاس (رويترز)

وأشار التقرير إلى أن تكاليف التمويل والبناء تواصل الصعود، مع زيادة أسعار مدخلات البناء بنحو 5% خلال عام واحد نتيجة غياب العمالة الفلسطينية. كما نبّه إلى أن المطورين يواجهون تآكلا حادا في الأرباح بسبب ارتفاع الفوائد وتراجع الدفعات المقدمة من المشترين.

وأضافت الوكالة أن أسعار المنازل انخفضت بأكثر من 2% بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، مؤكدة أن الهبوط الفعلي "أعمق مما تُظهره المؤشرات" بعد احتساب العروض والتخفيضات التي يقدمها المطورون لتصريف المخزون.

ويرى التقرير أن الأزمة ستستمر حتى النصف الثاني من 2026 على الأقل، وأن مزيدا من حالات الإفلاس مرجحة بين الشركات المثقلة بالديون. وبينما يُتوقع تحسن محدود إذا خُفضت أسعار الفائدة مستقبلا، تبقى النظرة العامة قاتمة، إذ تتجه السوق نحو فترة ركود ممتدة وفقدان ثقة المستثمرين.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

