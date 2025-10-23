القهوة تصعد إلى قمة سعرية جديدة

زادت أسعار العقود الآجلة للقهوة إلى مستوى قياسي جديد في نيويورك، مع تجدد القلق بشأن المحاصيل والرسوم الجمركية الأميركية مخاوف العرض، ما يهدد بمزيد من الارتفاعات في الأسعار.

وفي تعاملات اليوم صعدت أسعار قهوة أرابيكا، بنسبة 3.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.3510 دولارات للرطل.

وكانت العقود الآجلة قد سجلت الرقم القياسي السابق عند 4.2995 دولارات للرطل في فبراير/شباط الماضي، نتيجة تزايد المخاوف من تأثر البرازيل (أكبر منتج للقهوة في العالم)، بسوء الأحوال الجوية، والتي كانت تُصدر بالفعل كميات أقل من حبوب البن.

وزادت العقود الآجلة بأكثر من 50% منذ أوائل أغسطس/آب، إذ إن تقلص المخزونات في المستودعات الخاضعة لرقابة البورصة يجعل السوق حساسا لتأثيرات الطقس البرازيلي والرسوم الأميركية على واردات القهوة.

ومن المتوقع أن يُفاقم ذلك التأثير على المستهلكين، الذين يدفعون بالفعل مبالغ أكبر مقابل هذا المنتج الأساسي، وقد تكون التداعيات كبيرة بشكل خاص بالنسبة للأميركيين، وتمتنع شركات تحميص القهوة في الولايات المتحدة عن إبرام صفقات جديدة مع البرازيل بعد أن دخلت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على البلاد حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي.

توترات كولومبيا والبرازيل

استدعت كولومبيا أول أمس سفيرها من واشنطن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ويوقف جميع المساعدات إليها.

وتفرض الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للبن في العالم، رسوما جمركية 10% على الواردات من كولومبيا في الوقت الحالي، وتحصل على خمس احتياجاتها من البن من كولومبيا ونحو الثلث من البرازيل.

ويأتي هذا التوتر بين الولايات المتحدة وكولومبيا في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون بفارغ الصبر أنباء عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل.