الذهب يتأرجح وسط ارتفاع الدولار

تأرجحت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4092 دولارا للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة، قبل أن يصحح مساره ويرتفع 0.4% فوق 4115 دولارا عند كتابة هذا التقرير.

بالمقابل، زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل 1.4% إلى 4123.8 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1% في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، لأنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% منذ بداية العام وحتى الآن، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا يوم الاثنين الماضي مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: