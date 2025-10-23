أول منجم كبير للنحاس بأنغولا يبدأ الإنتاج قريبا

أعلن وزير المناجم في أنغولا ديامانتينو أزيفيدو أن منجم تيتيلو -وهو أول منجم نحاس كبير في البلاد- سيبدأ الإنتاج قريبا، في إطار جهود الدولة الغنية بالنفط لتنويع مواردها نحو المعادن المرتبطة بالطاقة النظيفة.

والمنجم -الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار والمملوك لشركة "شاينينغ ستار إيكاروس" الصينية- من المتوقع أن ينتج 25 ألف طن متري من مركزات النحاس سنويا خلال أول عامين من التشغيل.

وستبدأ المرحلة الأولى بعمليات حفر سطحية، تليها عمليات تعدين تحت الأرض اعتبارا من النصف الثاني لعام 2026.

وقال أزيفيدو خلال مؤتمر للتعدين في العاصمة لواندا "يشرفني أن أعلن عن تدشين منجم تيتيلو خلال أيام قليلة"، مضيفا أن "هذا الحدث سيشكل انطلاقة الإنتاج في أول منجم تحت الأرض لهذا المعدن الحيوي".

وتعمل شركات أخرى مثل "إيفانهوي ماينز"، و"أنغلو أميركان" على مشاريع استكشاف النحاس في أنغولا، حيث يُعد النحاس إلى جانب معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل عنصرا أساسيا في التحول نحو الطاقة المتجددة.

ورغم أن أنغولا تُعرف تاريخيا بأنها دولة نفطية فإنها بدأت مؤخرا خطوات إستراتيجية نحو تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في المعادن المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها النحاس.

ويُعد منجم تيتيلو أول منجم نحاس رئيسي في البلاد، ويقع في مقاطعة موكسيكو جنوب شرقي أنغولا.