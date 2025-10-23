اقتصاد|أنغولا

أول منجم كبير للنحاس بأنغولا يبدأ الإنتاج قريبا

Angolan Minister of Mineral Resources, Petroleum and Gas, Diamantino Azevedo speaks during the Investing in African Mining Indaba 2023 conference in Cape Town, South Africa, February 7, 2023. REUTERS/Shelley Christians
وزير الموارد المعدنية والنفط والغاز الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو متحدثا في مؤتمر للاستثمار بكيب تاون (رويترز)
Published On 23/10/2025
آخر تحديث: 10:56 (توقيت مكة)

أعلن وزير المناجم في أنغولا ديامانتينو أزيفيدو أن منجم تيتيلو -وهو أول منجم نحاس كبير في البلاد- سيبدأ الإنتاج قريبا، في إطار جهود الدولة الغنية بالنفط لتنويع مواردها نحو المعادن المرتبطة بالطاقة النظيفة.

والمنجم -الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار والمملوك لشركة "شاينينغ ستار إيكاروس" الصينية- من المتوقع أن ينتج 25 ألف طن متري من مركزات النحاس سنويا خلال أول عامين من التشغيل.

FILE PHOTO: A general view of Luanda in Angola, August 25, 2022. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
لواندا عاصمة أنغولا (رويترز)

وستبدأ المرحلة الأولى بعمليات حفر سطحية، تليها عمليات تعدين تحت الأرض اعتبارا من النصف الثاني لعام 2026.

وقال أزيفيدو خلال مؤتمر للتعدين في العاصمة لواندا "يشرفني أن أعلن عن تدشين منجم تيتيلو خلال أيام قليلة"، مضيفا أن "هذا الحدث سيشكل انطلاقة الإنتاج في أول منجم تحت الأرض لهذا المعدن الحيوي".

وتعمل شركات أخرى مثل "إيفانهوي ماينز"، و"أنغلو أميركان" على مشاريع استكشاف النحاس في أنغولا، حيث يُعد النحاس إلى جانب معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل عنصرا أساسيا في التحول نحو الطاقة المتجددة.

رافعات على الأرصفة في ميناء لوبيتو بأنغولا (وكالات)

ورغم أن أنغولا تُعرف تاريخيا بأنها دولة نفطية فإنها بدأت مؤخرا خطوات إستراتيجية نحو تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في المعادن المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها النحاس.

ويُعد منجم تيتيلو أول منجم نحاس رئيسي في البلاد، ويقع في مقاطعة موكسيكو جنوب شرقي أنغولا.

المصدر: رويترز

