زيارة أردوغان للكويت وقطر وعُمان تثمر 24 اتفاقية

شهدت جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخليجية التي شملت الكويت وقطر وعُمان، توقيع 24 اتفاقية وإعلانا وبيانا مشتركا في مجالات مختلفة.

أجرى أردوغان زيارات للدول الثلاث خلال الفترة بين 21 و23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. في المحطة الأولى زار أردوغان الكويت، حيث تم خلالها توقيع 4 اتفاقيات بين البلدين، في مجالات النقل البحري، والطاقة، والاستثمار المباشر، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

زيارة قطر

وعقب الكويت توجّه أردوغان إلى الدوحة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخلال اللقاء الذي تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، أشار أردوغان إلى أن العلاقات بين تركيا وقطر تسير على نحو ممتاز في العديد من المجالات، وعلى رأسها التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والتجارة، والاستثمارات، مضيفا أن حكومته تهدف إلى تطوير هذه العلاقات الممتازة.

وأكد أردوغان أن الشراكة الإستراتيجية بين تركيا وقطر تقدم إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وترأس أردوغان والشيخ تميم الاجتماع 11 للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات، تمثلت في البيان المشترك للاجتماع الـ11 للجنة الإستراتيجية العليا مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الإستراتيجي بين رئاسة إستراتيجية الميزانية التركية وحكومة قطر، البيان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة التركية ووزارة التجارة والصناعة في قطر مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

زيارة عُمان

وفي محطته الأخيرة من جولته الخليجية، استُقبل أردوغان في العاصمة العُمانية مسقط، بمراسم رسمية أقامها السلطان هيثم بن طارق. حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

إعلان

ولاحقا ترأس الزعيمان اجتماعا موسعا بين وفدي البلدين أعقبه حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين تركيا وسلطنة عُمان.

وشملت الاتفاقيات، تأسيس مجلس تنسيقي بين حكومتي البلدين، إضافة إلى بيان مشترك بخصوص إعفاء أصحاب جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين والمعادن الإستراتيجية.

كما وقع الجانبان مذكرتي تفاهم للتعاون العسكري، وأخرى للتعاون الصناعي، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

ومن الاتفاقيات الموقعة، مذكرتا تفاهم للتعاون الإعلامي والاتصالات، وللتعاون في الصناعات الدفاعية، علاوة على اتفاقية تعاون إستراتيجي بين صندوق الثروة السيادية التركي وإدارة الاستثمارات العمانية.

كما وقع البلدان 4 اتفاقيات شراكة واستثمار بين شركات خاصة، إضافة إلى اتفاقية تعاون لتخصيص أرض بهدف بناء مؤسسة تعليمية تابعة لوقف معارف التركي وتشغيلها، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون في التعدين والمعادن الإستراتيجية.