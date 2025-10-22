مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط 2%

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وصعدت بنحو 2% بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعكف المستثمرون أيضا على تقييم أنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الإستراتيجية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.86% إلى 62.46 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات وقت إعداد هذا التقرير، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.97% إلى 58.38 دولارا.

وتراجع النفط إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر أول أمس الاثنين مع رفع منتجين للنفط الإمدادات وتأثير التوتر التجاري على الطلب.

عودة المخاوف

لكن المخاوف بشأن الإمدادات عادت إلى الظهور في ظل أنباء عن تأجيل قمة بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ومخاوف تعطل الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على المشترين في آسيا لخفض مشتريات النفط الروسي.

ونقلت "رويترز" عن موكيش ساهديف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات أسواق الطاقة قوله "على الرغم من التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل روسيا وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا".

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى "آي جي أستراليا" إن زيادة اليوم مدفوعة أيضا بنشاط من المتعاملين لتغطية المراكز من خلال إعادة شراء عقود بيع على المكشوف.

وأضاف "بعد موجة البيع المكثف للعملات المشفرة وأسهم البنوك الإقليمية والآن الذهب والفضة أعتقد أننا نشهد خفضا للمراكز في جميع الأسواق، وهو ما يعني بالنسبة للنفط تغطية المراكز المكشوفة".

كما يراقب المستثمرون التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا المنتج الكبير للنفط.

وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين أمس الثلاثاء إن الضربات الأميركية ضد فنزويلا في المياه الدولية تصعيد خطير وبمثابة "إعدامات خارج نطاق القضاء".

وفي الأشهر القليلة الماضية أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات على 6 سفن على الأقل في منطقة البحر الكاريبي تشتبه الولايات المتحدة في نقلها المخدرات، وذلك في إطار حملة ضد ما تقول إنه تهديد "إرهاب المخدرات" من فنزويلا.

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.

وقال ترامب أول أمس إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، لكن ترامب زاد حالة الضبابية أمس بشأن الاجتماع، قائلا إنه "ربما لن يُعقد".

مخزون الخام الأميركي

وأفادت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس بانخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية أعلنت أمس الثلاثاء أنها تتطلع إلى شراء مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من النفط، سعيا منها للاستفادة من انخفاض أسعار الخام نسبيا للمساعدة في تجديد المخزون.

وقال محللون من "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة للعملاء اليوم إن النفط تلقى أيضا دعما من الخطة الأميركية لإعادة ملء الاحتياطيات الإستراتيجية.