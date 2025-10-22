الذهب يواصل التراجع بعد أكبر انخفاض منذ 2020

واصلت أسعار الذهب انخفاضها بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2020 في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن أفسح انتعاش أولي المجال لتجدد عمليات البيع، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح، وزاد ارتفاع الدولار من الضغط.

وانخفضت العقود الفورية للذهب 4.42% إلى 4032.97 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 4161.17 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.47% إلى 4048.70 دولارا للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع، وهذا زاد من تكلفة السبائك المقومة بالدولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنسبة 5.3% أمس الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار الذهب بنحو 54% حتى الآن هذا العام، مدعومة بعدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

جني أرباح

نقلت رويترز عن المحلل في أكتيف تريدز، ريكاردو إيفانغليستا قوله: "المكاسب القوية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة تعني، من منظور فني، أن أسعار الذهب قد دخلت منطقة ذروة الشراء، وهذا دفع العديد من المتداولين إلى إغلاق مراكزهم لجني الأرباح".

ومن الناحية الفنية، يدعم الذهب المتوسط ​​المتحرك لـ21 يوما عند 4005 دولارات أميركية.

وينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يُقدم رؤىً حول مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، ويميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ويشير استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

في غضون ذلك، تم تأجيل قمة مقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط باحتمال عقد اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

عصفر محفوف بالشكوك

وقالت المحللة في ستون إكس، رونا أوكونيل: "ما زلنا في عصر محفوف بالشكوك، وهذا يعني على الأرجح أن أي انخفاضات كبيرة… ستولد إقبالا متجددا على الشراء".

وكان أداء المعادن الأخرى كالتالي: