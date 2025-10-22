أسعار القهوة ترتفع وسط توتر بين أميركا وكولومبيا

ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتيننتال مع تزايد قلق المتعاملين إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكولومبيا، ثالث أكبر منتج للبن في العالم.

وصعد بن أرابيكا 1.8%، إلى 4.1355 دولارات للرطل عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد أن أغلقت مرتفعة 2.2% أول أمس الاثنين.

واستدعت كولومبيا سفيرها من واشنطن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ويوقف جميع المساعدات إليها.

وتفرض الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للبن في العالم، رسوما جمركية 10% على الواردات من كولومبيا في الوقت الحالي، وتحصل على خُمس احتياجاتها من البن من كولومبيا ونحو الثلث من البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم.

يأتي هذا التوتر بين الولايات المتحدة وكولومبيا في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون بفارغ الصبر أنباء عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل.

واتفق الجانبان الأسبوع الماضي على تحديد موعد لاجتماع بين ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "في أقرب فرصة ممكنة".

وسيُنظر إلى أي تخفيض في الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% على الواردات البرازيلية، ومنها البن، على أنه ضغط سلبي على الأسعار.

وارتفع سعر بن روبوستا 2.5% إلى 4 آلاف و574 دولارا للطن.